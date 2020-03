El bar d'Els Carlins reobre aquest dijous

El bar d'Els Carlins (carrer Sabateria) torna a obrir portes. Serà aquest dijous 12 de març, a les 20 h, a càrrec de l'empresari Damià Giménez (El Vermell, L'Englantina). Molt implicat en el sector de la restauració al Centre Històric i sempre combinant gastronomia de qualitat i cultura, Damià Giménez enceta aquesta vegada una proposta amb el lema "bohèmia radical i gastronomia de barri" en aliança amb la cooperativa de cultura transformadora Cultura del Bé Comú. Des del 2017 i fins aquesta tardor, el bar dels Carlins s'havia utilitzat, essencialment, com un espai escènic, els Barlins Teatreria, pensat per a propostes de petit format. El bar servia begudes i paperines de crispetes, de fuet, de formatges... per acompanyar l'oferta escènica.

El nou projecte, com expliquen els seus promotors, "vol reformular la tradició i història del lloc en clau post-moderna i amb una proposta gastronòmica basada en cuina de pintxos". Abandera la voluntat de "posar del revés" de forma creativa i irònica l'origen carlí del local per convertir-lo en un projecte de "conservadors del sagrat ordre de la cultura, la diversió profunda i la panxa plena", com es cita al manifest publicat a les xarxes socials (instagram @elscarlins_bar)

Amb aquesta nova obertura, Els Carlins vol recuperar l'espai del bar com a punt de trobada de la seva activitat teatral i associativa, i fer-lo un referent del Centre Històric.

Programació

El primer mes de programació serà prolífica, amb 8 propostes al bar (algunes d'elles en col·laboració amb el circuit TARIMA) i 4 més a la Sala, programades pel circuit MAM, el Vermell Jazz o l'Ateneu la Sèquia. Durant aquestes funcions, el bar estarà obert.

Noms destacats com Marco Mezquida amb els M.A.P. (programats pel circuit MAM), Carles Cases i Sveta Tovstukha (programats pel Vermell Jazz), Ovidi5 (en la celebració del desè aniversari de l'Ateneu la Sèquia), la monologuista i periodista Ana Polo amb Oye Sherman, els emergents Valentina and The Electric Post o el grup creat a Berlin, Habla de mí en presente, passaran per als Carlins aquest mes de març, ja sigui per la sala o el bar.

Les claus de la proposta

Pintxo-pote de postres: Els dijous Els Carlins oferirà una proposta de pintxo dolç maridat amb vins dolços i ratafia, dins el circuit gastronòmic del pintxo-pote, promogut per L'Antic.

Horaris: L'horari d'obertura serà de 18 h a les 02 h (dijous) i les 03 h (divendres, dissabtes i vigílies de festius). A més, dels dies en que hi hagi funció o programació al bar o a la sala.

ELS CARLINS - programació març 2020

Cada dijous: pintxo-pote de postres al bar

12 de març INAUGURACIÓ BAR ELS CARLINS benvinguda + pintxo-pote de postres + joventuts carlinguis DJ set + potaje guadaña (dj xunga)

13 de març: MAM i VERMELL JAZZ - M.A.P. (teatre 20h30 15€). Entrades a vermelljazz.cat

14 de març: VERMELL JAZZ - Carles Cases & Sveta Tovstukha (teatre 20h30 15€/18€). Entrades a vermelljazz.cat

15 de març: TARIMA - Bragu (bar 19h taquilla inversa)

20 de març: TARIMA - Habla de mí en presente (bar 20h30 taquilla inversa)

21 de març: 1,10,100 anys més d'Ateneu Popular la Sèquia - Ovidi5 (teatre 19h 7€/10€). Entrades a http://elscarlins.cat

22 de març: Bye Bye Pedro & Friends + Clàudia Rigby DJ (bar 18h taquilla inversa)

25 de març: VERMELL JAZZ - La Coma Big Band (teatre 21h taquilla inversa).

26 de març: VERMELL JAZZ - Cromàtics + Belts (bar 20h30 taquilla inversa)

28 de març: TARIMA - CRAM - presentació i guateque (bar 20h30 entrada lliure)

3 d'abril: TARIMA - OYE POLO (Ana Polo i Oye Sherman) (bar 20h30 taquilla inversa)

5 d'abril: TARIMA - Valentina and The Electric Post (bar 19h taquilla inversa)

Més informació a: elscarlins@elscarlins.cat