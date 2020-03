El brot de coronavirus a la Xina va colpir els artistes durant la gira

? Els artistes del Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina estaven de gira per diverses localitats de l'Estat quan es van assabentar del brot de coronavirus a la Xina. El mànager Alexander Torres, que els ha acompanyat durant la ruta, afirma que l'origen xinès dels professionals no ha comportat un descens en la venda d'entrades, ja que en molts teatres les butaques estaven plenes, però sí que ha desencadenat episodis de discriminació.

Torres destaca que «és absurd relacionar els artistes amb la infecció, ja que eren a Espanya quan es van detectar els primers casos». En aquest sentit, assenyala que el talent sobre l'escenari guanya l'epidèmia de la por que s'ha desencadenat en diversos indrets del món.

«Però fora de l'escenari, els artistes han viscut episodis en els quals s'han sentit discriminats i rebutjats pel seu origen», lamenta.

No obstant això, fa una valoració positiva de la gira per diverses localitats espanyoles. Sevilla, Múrcia, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Lleida i, aquest cap de setmana, Manresa han sigut algunes de les ciutats que han visitat per presentar l'espectacle Un viatge de somni, que ha triomfat en la majoria de teatres. La companyia, que ha inspirat els espectacles del Cirque du Soleil, proposa un viatge màgic amb l'encant de les arts tradicionals xineses.