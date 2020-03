Desmuntant la falsa història

És cert que Catalunya no va existir fins al Tractat de Corbeil de l'any 1258? O que va ser un comtat subsumit dins el Regne d'Aragó? I que els catalans no van lluitar en la Guerra de Successió per defensar el seu autogovern? Són afirmacions àmpliament difoses en la premsa i en les xarxes socials, que es fonamenten en els plantejaments més extrems que deriven del cànon històric del nacionalisme espanyol. D'altra banda, des de l'Institut Nova Història (INH) s'afirma que Cervantes, Colom, Marco Polo o el Cid van ser catalans o valencians i que el Segle d'Or de les lletres castellanes fou escrit en català, però que una sistemàtica censura bastida per Castella s'hauria encarregat d'esborrar la petjada catalana de la història. Tot això és el que vol desmuntar el llibre "Pseudohistòria contra Catalunya. De l'espanyolisme a la Nova Història", publicat per Eumo Editorial, i que aquest dimecres es presenta a Manresa. Un volum escrit a diverses mans i coordinat per Cristian Palomo i Vicent Baydal.

La presentació del llibre, que és a punt de treure la segona edició i que organitza el Centre d'Estudis del Bages (CEB), es farà a les 18.30 h, a la Biblioteca del Casino. Anirà a càrrec de Francesc Comas, president del CEB, de Jordi Bonvehí, historiador, i dels autors Cristian Palomo i Cèsar Sànchez.

Com explica l'editorial, vuit historiadors i filòlegs, Vicent Baydal, Xevi Camprubí, Stefano M. Cingolani, Guillem Fornés, Cristian Palomo, Cèsar Sànchez, Lluís Ferran Toledano i Alberto Velasco, refuten de manera contundent i minuciosa totes aquestes interpretacions "pseudohistòriques, basades en tergiversacions i falsedats conscients, creades i difoses tant des de l'espanyolisme com des de l'Institut Nova Història", una associació fundada per l'escriptor Jordi Bilbeny. Perquè,asseguren, només des del rigor historiogràfic es pot combatre la ignorància i el menyspreu contra Catalunya. El llibre

Vicent Baydal / Cristian Palomo. Ccoordinadors

Vicent Baydal (València, 1979) és doctor en història per la Universitat Pompeu Fabra i en l'actualitat imparteix docència a la Universitat Jaume I de Castelló. Ha investigat principalment sobre la fiscalitat pública i les assemblees parlamentàries del Regne de València durant la baixa edat mitjana i sobre fenomens identitaris al llarg de la història. És coordinador del grup de recerca «FORVAL. Història i Dret Forals Valencians».

Cristian Palomo (Barcelona, 1989) és doctor en història per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva investigació s'ha centrat en l'estudi de la identitat col·lectiva dels catalans durant les èpoques medieval i moderna, especialment durant la Guerra de Successió (1705-1714). Actualment és tècnic superior d'investigació a la Universitat Jaume I de Castelló.