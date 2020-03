Greta Thunberg inspira una opera infantil anomenada «Greta i els Trihumans»

El Teatre Auditori de Granollers estrena el 28 i 29 de març l'opera infantil 'Greta i els Trihumans', inspirada en la jove activista sueca Greta Thumberg i que gira entorn a l'emergència climàtica. La història està ambientada en un món futurista i distòpic, que pretén conscienciar el públic del futur, potser inevitable, que li espera si no hi ha un canvi de mentalitat global i presa de consciència mediambiental. "Només que una persona surti del teatre mínimament commoguda, ja haurem canviat una mica el món", assegura la directora escènica de l'obra, Marta G. Otin. L'obra té com a protagonistes l'Orquestra de Cambra de Granollers, el cor Veus i un centenar de nens de les escoles de la ciutat, sota la direcció de Piti Español i Joan Vives.

Español, escriptor i guionista amb més de 30 anys de carrera escrivint per a televisió, teatre i cinema, s'encarrega del text i la dramatúrgia . La música, d'altra banda, és responsabilitat del compositor Joan Vives –ha treballat amb Dagoll Dagom i La Cubana i ha escrit la música de més d'una vintena de pel·lícules i sèries de televisió.

La història de 'Greta i els trihumans' relata com a principis del segle XXI, la pol·lució, el malbaratament de recursos, l'excés de població i la inconsciència van provocar un desastre ecològic del qual molt pocs humans es van poder salvar, explica Piti Español: "La sostenibilitat és un tema molt abstracte i volíem buscar una història que ho concretés.

En un futur fictici, situat a l'any 3.333, la història explica com els humans que van sobreviure del desastre natural van haver de transformar-se en trihumans, unitats formades per tres antics humans. En un moment donat, però, topen en un jaciment amb un estrany instrument que els humans feien servir per comunicar-se: un mòbil

L'aparell va pertànyer a la jove sueca Greta Thunberg i gràcies a la informació que hi tenia emmagatzemada, els trihumans poden descobrir les maneres tan peculiars de funcionar que tenien els seus antecessors, i de com la seva acció vers el medi ambient explica ara la seva existència.

Més enllà de la història que explica, un dels atractius de l'obra són els seus intèrprets, nois i noies de les escoles de Granollers i del cor infantil veus. "Els intèrprets tenen l'edat dels protagonistes. És una història molt d'ells mateixos", comenta el compositor i responsable musical de l'obra, Joan Vives.

A més, davant el futur devastador que planteja l'opera i per tal de predicar amb l'exemple, el vestuari de l'espectacle està creat amb roba de segona mà i en alguns casos es reaprofiten també samarretes d'una altra òpera infantil. El Teatre Auditori vol, d'aquesta manera, refermar el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental a través de les arts escèniques.

A més dels passis al Teatre Auditori de Granollers del 28 i 29 de març, l'òpera tindrà dues funcions escolars els dies 30 i 31. Tot i que l'obra en principi només es podrà veure a Granollers aquests dies, la intenció dels seus promotors es poder-la portar a altes teatres, però els elevats costos de producció ho fan inviable sense cap injecció de finançament extern.