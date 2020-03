L'esperit de la muntanya a través de la música i les paraules de Núria Picas

El Teatre Conservatori acollirà aquest diumenge, a les 18 h, l'espectacle "Núria Picas: Andante con moto", un concert-entrevista amb la participació de la corredora de muntanya manresana Núria Picas i les interpretacions musicals de la soprano Elena Mateo, la pianista manresanaViviana Salisi, el cor de dones Lutiana i amb la col·laboració especial de la Coral Eswèrtia de Manresa, tot sota la direcció de Quim Riumalló.

"Núria Picas: andante con moto" és una "entrevista il·lustrada" que posarà en comú diferents formes de viure la muntanya, tant des de la vessant esportiva com de la musical. En aquest muntatge, produït per l'associació La fàbrica de Lied, es parlarà de com els grans compositors i poetes han traslladat a la música i a la poesia l'esperit de les muntanyes, les mateixes que Núria Picas, corredora de prestigi internacional, trepitja sense descans.

El programa musical inclourà peces de Robert Schumann, Franz Liszt, Deodat de Severac o Eduard Toldrà, entre altres.

Les entrades del l'espectacle tenen un preu de 15€ (12€ amb el carnet Galliner, majors de 65 anys, menors de 25 anys i escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat