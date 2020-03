Mor l'actor suec Max von Sydow a l'edat de 90 anys després de patir un infart de cor

Max von Sydow, l'actor suec que va ser un veterà actor del cinema auster d'Ingmar Bergman abans d'aparèixer en grans produccions de Hollywood com ara La història més gran mai explicada -on va fer de Jesús- i L'exorcista, va morir diumenge als 90 anys. L'intèrpret va traspassar a causa d'un infart de cor a casa seva, a París, on vivia des de feia dècades després de casar-se amb Catherine Breletde.

Encara que va estar vinculat estretament amb Bergman, Von Sydow i la seva cara cisellada i lúgubre van trobar una nova fama a Hollywood. Referent al seu rol d'Emperador Ming a Flash Gordon (1980), l'actor va destacar que «a les pel·lícules d'Ingmar Bergman, jo mai vaig dir 'prepareu-la al meu gust'».

Max von Sydow va ser nominat a l'Oscar en la categoria de millor actor pel paper d'emigrant suec a Dinamarca en el segle XIX en la cinta Pelle el Conqueridor (1987): ell no va guanyar, però sí que ho va fer la pel·lícula en la categoria de millor film de parla no anglesa. El 2012 va tornar a ser candidat a l'estatueta, en la categoria d'actor secundari, per Tan fort, tan lluny, tot i que no va ser guardonat.

Max Carl Adolf von Sydow va néixer a Lund, al sud de Suècia, el 10 d'abril del 1929. El seu pare va ser professor de folklore a la Universitat de Lund i la seva mare era professora d'escola. Gran amant del teatre, el 1949 va debutar en el cinema amb Només una mare, d'Alf Sjoberg. Aleshores, va conèixer Bergman, amb qui va interpretar diverses pel·lícules, com El setè segell (1957).

A Hollywood, va actuar en films com Hannah i les seves germanes, amb Woody Allen; Dune, de David Lynch; i Europa, amb Lars von Trier. També va aparèixer en el setè episodi de la saga Star Wars ( El despertar de la fuerza) i a Juego de Tronos. La seva darrera aparició a la gran pantalla va ser el 2018 en la pel·lícula Kursk, de Thomas Vitenberg.