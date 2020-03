«El rap és un estil de música estretament lligat als moviments socials»

?«El rap em permet expressar allò que em surt de les entranyes. Busco denunciar les injústicies socials i la violència de gènere a través de les lletres», explica la rapera Marta Flotats (Barcelona, 1998). L'artista lamenta que, dins del món del rap, el monopoli sempre l'han tingut els homes i, per desgràcia, alguns d'ells difonen un missatge misogin. «Però els temps canvien i cada vegada hi ha més dones amb ganes de rapejar i llançar un missatge diferent», remarca.

Flotats explica que el rap, en la seva essència, és un estil estretament vinculat als moviments socials. Tant ella com Marta Marsiñach, amb qui sovint actua, acudeixen a desnonaments que es produeixen al barri del Raval «per estar al costat de les persones que pateixen la injustícia», destaca.

Els seus primers passos en el món del rap van començar al carrer. «Ens ajuntàvem amb un amic i ens posàvem a cantar a les places de Barcelona», explica. Dels carrers han saltat als escenaris de les sales de concerts. No obstant, confessa que el carrer és on se sent millor.