«Cada vegada hi ha més dones raperes que llancen un missatge feminista»

?«Hoy somos las mismas, más empoderadas, luchadoras ambiciosas, no somos princesas, más bien inadaptadas, a veces rechazadas por decir las cosas claras...». Es tracta d'un fragment de la cançó de rap Las reinas del chanchullo de Marta Marisiñach (Manresa, 1987). Va néixer a la capital bagenca però ara se sent arrelada al Raval, el barri on practica allò que més l'apassiona, l'art de rapejar.

La cara més social d'aquest l'estil de música la fascina. Les primeres lletres que escrivia ja accentuaven qüestions socials i de gènere. Va decidir llançar els seus primers vídeos rapejant a la plataforma Youtube. Sense pensar-s'ho, les seves actuacions s'han fet populars i ha començat a actuar pels escenaris. La Kurda és el nom artístic que la distingeix i amb el qual pretén tenir un record per les dones del Kurdistan.

«El rap és un estil capaç d'arribar a molta gent jove i, per aquest motiu, és important que a l'escena hi hagi dones que parlin sobre el món actual», defensa. La cantant destaca que cada vegada hi ha més veus femenines que llancen un missatge feminista.