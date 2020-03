«Jugar a casa» amb l'Eswèrtia i amb un recital «diferent»

? Un concert-entrevista amb un repertori de cançons de muntanya? Quan Viviana Salisi i Núria Picas van portar fa uns mesos la proposta al Kursaal, l'originalitat i la participació manresana, amb l'aportació local de la Coral Eswèrtia, van ser clau per programar-la, explicava ahir Joan Morros, responsable d'El Galliner. Salisi i Picas van destacar el fet de «jugar a casa» amb un espectacle-conversa-concert diferent. Per a Salisi, remarcava la pianista, l'escenari també és especial perquè, com va recordar, el seu primer concert de piano, el 1978, va ser al teatre de la plaça Sant Domènec quan només feia tres mesos que estudiava al Conservatori de Música de Manresa.