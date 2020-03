L'exèrcit republicà va voler aturar els feixistes amb nois

? La dirigent de la CNT-FAI Federica Montseny va batejar amb el nom de Lleva del Biberó la incorporació a les files de l'exèrcit republicà de nois molt joves als quals no els hauria tocat anar al front fins als anys 1940 i 1941. Per intentar aturar l'avenç de l'exèrcit franquista al Segre i l'Ebre, es van mobilitzar 30.000 nois d'arreu de Catalunya entre final de maig del 1938 i el 25 de juliol d'aquell any, una decisió que a molts d'ells els va dur a la mort, alguns dels quals només tenien disset anys acabats de fer. A més, durant la retirada d'un exèrcit mal vestit i pitjor alimentat, assetjat per les tropes feixistes, s'hi van sumar els joves de la lleva del 42, nois que havien nascut el 1921.