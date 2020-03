Memoria.cat publica la llista dels 3.664 noms de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó

«És molt important deixar constància de la feina que va realitzar l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41», explica Joaquim Aloy, responsable de l'Associació Memòria i Història de Manresa per donar context a la publicació, a partir d'avui al portal memoria.cat, de la llista inèdita del 3.664 membres que van formar part de la Lleva del Biberó i, a partir dels anys 80, es van afiliar a l'entitat que va fundar un dels antics combatents d'aquella promoció, Antoni Quintana (Capellades, 1920-Manresa, 2007). «Van fer una feina fantàstica i van treballar sempre en favor de la pau», afegeix Aloy.

L'agrupació va néixer el dia 23 de febrer del 1983 a Igualada recollint l'èxit d'una reunió prèvia convocada per Quintana l'any anterior. A través d'una carta que van publicar La Vanguardia, l'Avui i el Correo Catalán el mes de juliol del 1982, l'anoienc va proposar «celebrar una diada especial o trobada» dels biberons del 1920. La iniciativa va tenir un gran ressò, ja que el 3 d'octubre d'aquell any va congregar a Capellades 307 antics membres de la lleva i 412 familiars, procedents de 52 localitats d'arreu de Catalunya.

Quintana va presidir durant un quart de segle una entitat a la qual s'hi van afiliar fins a 3664 persones, referenciades en una llista que conservava el seu fill Jaume. «Li hem d'agrair a ell i a les seves dues germanes, la Carme i la Marta, la seva disponibilitat i confiança per deixar-nos fer pública una informació que és de gran interès», diu Aloy: «són 3669 noms, tot i que n'hi ha cinc que estan duplicats perquè al llarg dels anys van tenir dos domicilis diferents». Quintana era el soci número 1.

La llista inclou els noms i cognoms de tots els afiliats, el municipi on van residir, la comarca i el número de membre de l'agrupació. El treball de memoria.cat fa possible que tothom qui ho vulgui pugui consultar la llista a partir de cadascuna d'aquestes dades. Així, per exemple, es pot saber que hi va haver 165 membres de l'entitat que eren del Bages.

Aloy aclareix que aquesta relació de noms no és la dels combatents a la Lleva del Biberó, una xifra que es desconeix. «Hi va haver molts biberons que es van apuntar a l'Agrupació, però d'altres no hi van voler participar», afegeix: «els que hi ha en aquesta llista són els que van voler ser membres de l'entitat, que va fer una trobada anual i es va dissoldre el 2014».

Entre els membres de l'Agrupació, tal i com explica Aloy, «hi havia gent com Antoni Maria Badia i Margarit, mossèn Josep Ballarín, Josep Benet i Morell, Joan Font i Romagosa (autor de Soldat de dos exèrcits. L'odissea de la lleva del biberó), Francesc Grau i Viader (autor de Dues línies terriblement paral·leles i Rua de captius) i Joan Llarch i Roig, que va realitzar assaigs històrics de la Guerra Civil.



531 a la Catalunya Central

Fent un recompte per comarques, es pot constatar que hi va haver 165 integrants de l'agrupació al Bages, 262 a l'Anoia, 14 al Berguedà, 6 al Solsonès, 3 a la Cerdanya, 1 a l'Alt Urgell i 80 entre les poblacions d'Olesa, Martorell i Esparreguera (Baix Llobregat Nord). Pel que fa a les ciutats, Igualada hi surt amb 169 persones, Manresa amb 88, Berga amb 6 i Solsona amb 5.

«L'Agrupació va permetre l'intercanvi d'experiències entre els qui van formar part de la lleva i va homenatjar els amics i companys morts al front», afirma Aloy. La relació de noms s'afegeix a les altres informacions que formen part del web sobre els biberons bagencs.