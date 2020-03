? A la plataforma televisiva Movistar + hi ha disponibles els capítols de la sèrie documental Serengueti, que explica com és la vida de les espècies que viuen en aquest gran parc natural que s'estén entre Kenya i Tanzània. Dirigida per John Downer, la sèrie recorre la vida quotidiana d'animals com els lleons i els elefants.