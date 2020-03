La novel·la de l'escriptor britànic Norman Lebrecht en què es basa La canción de los nombres olvidados està plantejada com una suma de retalls bigger than life que ressegueix els ressons d'una relació trencada per la guerra. La seva adaptació cinematogràfica, que va ser presentada al darrer festival de Sant Sebastià, aconsegueix capturar algunes de les seves essències, però acaba resultant massa dispersa.