Propostes per no parlar tot el dia del virus

Un divendres qualsevol, les pàgines de Cultures i de Cap de setmana del diari es clourien amb una extensa i completa agenda d'activitats. Avui, però, no n'hi ha: durant els tres darrers dies, gairebé hora a hora, s'han anat confirmant les cancel·lacions de la pràctica majoria dels actes previstos. Catalunya i el món viuen un moment excepcional a causa de la propagació de la Covid-19 i la situació del món de la cultura no n'és aliè.

De moment, la possibilitat de gaudir d'una oferta d'oci cultural fora de casa se centra de forma gairebé exclusiva als cinemes. Les sales obren al públic però amb la restricció d'acollir, com a màxim, un terç de l'aforament. I això és el que hi havia de cert fins anit en el moment de tancar edició. Avui, la situació podria donar uns quants girs més i res permet afirmar que els cinemes continuaran oberts durant els propers dies.

En aquesta pàgina fem, malgrat tot, vuit recomanacions d'allò que sí que es podrà fruir entre avui i el diumenge. Sempre, és clar, tenint present la provisionalitat de qualsevol decisió perquè la pandèmia de la Covid-19, que pertany a la família dels coronavirus, continua desbocada i sense un horitzó clar.

El Museu de Montserrat i Món Sant Benet són dos dels escenaris de la Catalunya Central que no es clausuren aquests dies. A Barcelona hi ha museus i teatres que, malgrat tot, també alcen la persiana. En un moment tan delicat, la cultura sempre ofereix un escalf tan necessari com reconfortant.