Les xarxes socials fan un munt de propostes per fer més amè el confinament a casa

Les xarxes socials són llocs plens d'experts consumats en l'art d'odiar i de muntar bronques per qualsevol motiu, però alhora s'hi viuen experiències tan singulars i engrescadores com el certamen de música virtual #YoMeQuedoEnCasaFestival, que s'anuncia a Twitter i té lloc a Instagram. Des d'ahir divendres i fins demà diumenge, prop de mig centenar d'artistes, com Alfred Garcia, Suu, Diana Navarro i Rozalen, ofereixen petits concerts en directe, cadascun amb el seu horari d'actuació. Com un festival d'estiu qualsevol però des del sofà de casa.

Aquesta curiosa proposta és una de les reaccions que el món de la cultura ha posat sobre la taula per tal de fer més lleuger el confinament domiciliari al qual se sotmetran avui milions de persones arreu de l'Estat. Una resposta a l'allau de cancel·lacions d'actes diversos que s'han anat anunciant els darrers tres dies. Fins al punt que allò que era cert a una hora caducava al cap d'una estona. De fet, des de les pàgines de Cultura d'aquest diari vam fer ahir un conjunt de propostes d'oci que al llarg de la jornada va perdent valor perquè els museus, els teatres i altres equipaments que encara es resistien a tancar van anar comunicant la clausura.

Les xarxes, doncs, seran durant el cap de setmana un refugi segur per deixar passar les hores. La llibreria La Carbonera, ubicada al barri del Poble-Sec de Barcelona, es va fer sentir ahir en el món virtual amb la imatge del servei de venda a domicili amb bicicleta. L'establiment tenia previst per a aquest mes un cicle de lletres feministes amb un extens programa d'actes amb escriptores. La cita no se suspèn: el #RudaFemFest es retransmetrà a través de Youtube. La Carbonera anunciarà avui quines presentacions, converses i vermuts s'ajornen i quines es mantenen inalterables.



Llistes per no aixecar-se del sofà

Navegant per la xarxa dels missatges de 280 caràcters, el d'ahir també va ser un dia a la recerca de tuitares que van elaborar llistes de llibres, sèries i documentals per gaudir durant els propers dies. Una de les més simpàtiques va ser la relació de les seves cinc sèries preferides que va fer el futbolista de l'Alabés Tomás Pina i que va penjar el club vitorià en el seu compte oficial: The Wire, Los Soprano, Euphoria, True detective i Years and Years.

Des del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, per exemple, també es va convidar els oients a proposar documentals i llibres relacionats amb el món de l'esport. Films com els de l'estada de Maradona a Nàpols (es pot visionar a Movistar+) i Ícarus (Netflix), guardonat amb l'Oscar del 2018, que posa al descobert la gran trama de dopatge de l'esport rus, van concitar unanimitat.

Si algú tenia ganes d'anar avui o demà a visitar un museu, haurà de canviar l'experiència física per la virtual. I, per exemple, entrar a les webs del Museu d'Història de Catalunya i del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Dos casos d'equipaments que tenen un interessant contingut on-line. I si en volen més, facin una volta per #theshowmustgoon.