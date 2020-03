Llibres electrònics gratuïts per omplir el temps... sense oblidar la biblioteca

El confinament a casa a causa del coronavirus està potenciant les múltiples possibilitats per gaudir de la lectura. Editorials i autors estan oferint gratuïtament alguns dels seus llibres per contribuir a la necessitat de quedar-se a casa, com han fet Roca Editorial, Stonberg o Llibres del Delicte. "Volem contribuir a fer més amable el confinament", ha dit a través de Twitter aquesta última editorial barcelonina, dedicada a la novel·la negra. Qui no es pugui permetre un e-book, que enviï un mail i li oferiran un títol. Les xarxes socials de les biblioteques d'arreu del país treuen fum recordant el servei de préstec de documents online, i els editors de revistes en català ofereixen els continguts de franc durant un mes a iquiosc.cat.

"Quedar-se a casa no és motiu per deixar de gaudir de la cultura", és la frase repetida aquests primers dies de confinament per entitats, editorials o autors. Amb aquesta voluntat, Roca Editorial "regala lectura" gràcies a escriptors com Fernando Rueda, Pilar Tena, Elia Barceló, Maria Estévez o Rosa Matría Artal que ofereixen els seus llibres gratuïtament en e-book per llegir durant la quarantena.

"E-books a 0 euros promo per coronavirus", titula l'editorial acompanyat de l'etiqueta #Queda't a casa llegint. Aquests llibres es poden adquirir a través de plataformes com Google Play o Amazon.

També ha seguit aquesta iniciativa l'editorial Stonberg, que cada dos dies publicarà un enllaç per a la descàrrega lliure dels seus llibres electrònics. La proposta d'aquest dilluns és "La noia d'aire blau", de Jordi Roig, disponible a Kindle i Epub.

Llibres del Delicte, en canvi, proposa que qui no tingui lectures i no pugui comprar un e-book que enviï un mail a info@llibresdeldelicte.com i li donaran gratis un dels seus últims títols. "Però si us plau, queda't a casa", conclou el missatge.

Des de les Illes Balears, també hi ha propostes com la de la plataforma literària Illes.cat, que ofereix tota la producció de llibres electrònics de l'editorial Eivissa Editions, així com tots els podcast de LeOigo de forma gratuïta. "Podem aportar el nostre petit gra de sorra per combatre les llargues hores de tedi i conciliar la quarantena amb el gaudi de la cultura", diu la plataforma.

També hi ha iniciatives d'autors com Guerau X. Casol, qui ha "alliberat e-books" per passar el confinament, i demana que els usuaris "paguin amb un tuit".

Biblioteques i revistes

Les biblioteques d'arreu del país estan recordant a través de les xarxes socials la possibilitat d'accedir al préstec online de documents digitalitzats disponibles a la plataforma eBiblioCat. Aquest servei té més de 100.000 títols en diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà, francès, anglès i alemany.

D'altra banda, els editors de revistes en català de l'Associació d'Editors de Revistes i Digitals (APPEC) obren durant un mes de forma gratuïta la tarifa plana de revistes del iquiosc.cat. Capçaleres en català com El Temps, Enderrock, Entreacte, L'Avenç, Bonart, Cuina, Sàpiens o Serra d'Or, entre d'altres.

"Sabem que aquests dies molts i moltes estareu tancats a casa. Per això, els editors de revistes en català han decidit oferir les seves publicacions de franc", anunciaven a la xarxa.