Benvolgut, benvolguda,

Durant més de quaranta anys, Regió7 ha estat el testimoni fidel de la vida de la Catalunya central i n'ha informat puntualment en les circumstàncies més joioses i també en les més adverses. Ara, en aquest moment de trasbals, amb un repte inèdit al davant, el diari renova i reforça el seu compromís amb els seus lectors i amb el conjunt de la societat de les nostres comarques.

Per adverses que siguin les circumstàncies, Regió7 continuarà informant cada dia al paper i minut a minut a la web i en totes les plataformes digitals sobre tot el que passi a la Catalunya central, i garantirà que tots els ciutadans puguin conèixer puntualment i amb rigor professional els aspectes més propers de la crisi del coronavirus, aquells que afecten els nostres pobles i ciutats, els nostres serveis i la nostra vida social i econòmica. Ara, més que mai, disposar d'un mitjà de comunicació capaç d'afrontar grans reptes informatius serà un actiu de la Catalunya central, que té a l'abast un observatori propi des d'on veure i viure la seva pròpia experiència d'un esdeveniment històric i global. El lema del diari, Regió7 al teu costat, serà més pertinent que mai.

Aquest esforç serà possible gràcies a la fidelitat de subscriptors, lectors i anunciants, sense els quals el diari no tindria el muscle necessari per afrontar el repte. Us agraïm la vostra fidelitat i us convidem a afrontar el desafiament de la Covid-19 alhora amb prudència i optimisme. Com tants altres reptes anteriors, aquest també el superarem. I Regió7 serà al vostre costat per informar-ne amb rigor, professionalitat i independència.

Moltes gràcies a tothom.