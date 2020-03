La cultura s'atrinxera a les xarxes

El món de la cultura és creatiu i enginyós i aquests dies està esmolant les dues facetes per intentar fer més passable el confinament de la ciutadania. En aquesta pàgina s'ofereixen nombroses iniciatives que permeten gaudir de la cultura sense sortir de casa.



? Coral Cardonina. L'entitat de la vila ducal proposa gaudir amb les Cantades per la Quarantena: a la seva pàgina de Facebook, mentre duri el confinament, hi penja concerts i cantades. Uns enregistraments realitzats en el seu moment pel Cinema Amateur Cardoní.



? Cuarentena Fest. Des d'ahir i fins al dia 27 se celebra aquest peculiar festival, en el qual participen una trentena de músics independents d'arreu de l'Estat que actuaran via streaming. Les actuacions es poden seguir de forma gratuïta pels canals de YouTube dels artistes i des de la pàgina cuarentenafest.tumblr.com. Amb artistes com Pavvla, El Petit de Cal Eril, Lois, Bárbara, Betacam i Estrella Fugaz.



? Ramon Mirabet. En la línia d'oferir accions musicals, el cantant de Sant Feliu ha anunciat que actuarà cada dia a les 7 de la tarda des del seu compte d'Instagram i es diu, en un comunicat, que té preparada alguna sorpresa.



? Teatre Lliure. Pol López va rebre el Butaca al millor actor del 2016 pel Hamlet que va dirigir Pau Carrió. El Teatre Lliure proposa reviure'l a YouTube en el projecte #LliurealSofa. També emetrà Renard o el Llibre de les Bèsties. Cal consultar horaris i altres iniciatives del Lliure a les seves xarxes.



? Teatre des del sofà. Nombroses companyies catalanes s'han afegit a la iniciativa #TeatrealSofa posant a disposició de tothom el visionat d'algunes de les seves propostes teatrals. Entre elles hi ha l'obra Llibert, de la Cia. Les Llibertàries, amb la sallentina Tàtels Pérez en el repartiment.



? Monòlegs teatrals. El dramaturg Jordi Casanovas va animar fa uns dies els autors a escriure monòlegs de tres minuts de durada amb el tema de les sensacions que provoca el confinament. Els textos es poden llegir a l'etiqueta #coronavirusplays.



? Cultura popular. Converses en directe amb confinats del món de la cultura popular i altres continguts sobre aquest tema, cada dia a les 10 de la nit en streaming a la pàgina web viruspopular.cat que impulsen el folklorista Amadeu Carbó i la comunicadora i gestora cultural Paula Vallejo.



? Arquitectura catalana. El portal arquitecturacatalana.cat dona des de la setmana passada la possibilitat de navegar durant hores i hores per 1.600 obres que van ser concebudes per més de 1.100 arquitectes i estudis d'arquitectura. Promogut pel col·legi oficial del sector, es pot descobrir el patrimoni arquitectònic del país des de l'any 1832 fins avui.



? Google Arts & Culture. El navegador té un espai dedicat a l'art i la cultura que és un pou sense fons. Des de @googlearts.com i des de la web es pot accedir a un oceà de continguts, des de biografies de personalitats històriques fins a visites virtuals a museus.



? Biblioteca Digital Mundial. Més de dinou mil articles referenciant fins a 193 països formen el fons de la Biblioteca Digital Mundial, una iniciativa de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i de la Unesco que ofereix l'accés a milers de documents i textos cabdals per a la història de la humanitat.



? eFilm. Dues mil pel·lícules en servei: aquest és el contingut de la plataforma eFilm, que està disponible a la pàgina web eBiblio.cat per a tothom qui tingui el carnet de la biblioteca. Un important catàleg audiovisual que beu del fons de Filmin i disposa de títols de ficció, documental, infantil...



? Expressar la ràbia. L'etiqueta #Rabiafestival centralitza una iniciativa consistent a crear curtmetratges micro-micro –un màxim de 15 segons– en els quals s'ha d'expressar la ràbia que causa el confinament domèstic. La iniciativa del col·lectiu Ràbia, de Cambrils, convida a fer vídeos a Instagram Stories i a Facebook.



? Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb les sales tancades, el MNAC convida a conèixer els seus rics fons d'art de manera virtual. Amb l'etiqueta #elMuseuNacionalACasa, proposa a les xarxes anar descobrint algunes de les seves obres més rellevants. Des de la pàgina web es poden fer itineraris virtuals per les col·leccions d'art, de l'edat mitjana al segle XX.



? Passejar per dins els museus. Això que suggereix el títol és impossible, però la tecnologia permet fer-ho de manera virtual. A # despertaambart trobarem enllaços per fer un tomb per les sales de l'Episcopal de Vic, el Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú i el Pau Casals del Vendrell.



? Poeta de guàrdia. Un compte nou de Twitter, @poetadguardia, proposa divulgar cada dia, mentre duri el confinament, un poema escrit expressament per a l'ocasió. El primer, ahir, va ser de Josep Pedrals. El #quedatacasa també té una dimensió poètica.



? Míriam Tirado. L'escriptora manresana Míriam Tirado, consultora de criança conscient, proposa des del compte a Instagram, @miriamtirado.cat, explicar en línia alguns dels seus contes als infants que ho vulguin.



? Llibres en obert. #YoMeQuedoEnCasaLeyendo proporciona nombrosos enllaços que ofereixen lectures sobre diversos temes de forma gratuïta. Editorials i autors volen fer més lleugera l'espera: Roca ha penjat e-books sense cost, Stonberg publicarà un enllaç de descàrrega cada dos dies, Llibres del Delicte enviarà un llibre electrònic gratuït a qui escrigui al correu info@llibresdeldelicte.com i Illes.cat obre tota la seva producció electrònica.