El fons de la revista Dovella es pot consultar en obert

Per fer més amè el confinament domèstic provocat per la propagació del coronavirus, el Centre d'Estudis del Bages proposa visitar la pàgina web raco.cat on hi ha penjats la majoria dels números de la revista Dovella. Aquesta web és el repositori cooperatiu anomenat Revistes Catalanes amb Accés Obert que dóna visibilitat a revistes científiques i culturals del país.

Dovella va néixer el 1981 amb la voluntat de donar sortida a articles d'investigació de temàtica bagenca. Editada pel Centre d'Estudis del Bages, fins ara se n'han publicat 126 números.