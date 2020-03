Gertrudis estrena cançó composta en el confinament

Xavi Ciurans, cantant dels Gertrudis, acaba de publicar "Avui canviem el món" una cançó composta i gravada en el confinament. Un tema ple de l'optimisme característic del grup que, segons Ciurans, està inspirada "en el pas important que implica quedar-se confinat a una habitació".

Gertrudis havia de començar la seva gira dijous passat amb un ple a la Sala Razzmatazz de Barcelona però el concert es va suspendre per les recomanacions de les autoritats. És per això que la lletra també té un moment per al record enyorat del seu públic i del caliu dels concerts "on tota la gent crida i allibera el seu desig".

Els Gertrudis estan preparant una sèrie d'accions que aniran presentant aquests dies a través de les seves xarxes socials.