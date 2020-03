El Kursaal suspèn 4 espectacles més i el projecte Fem Òpera!

La programació del teatre Kursaal, teatre Conservatori i Plana de l'Om de Manresa ha ampliat l'aturada de programació, de moment, fins el 29 de març, d'acord amb el Reial Decret emès el cap de setmana passat pel govern de l'Estat. Fins avui, ja s'havien suspès totes les activitats programades des del 12 al 26 de març, amb l'objectiu de pal·liar els contagis pel coronavirus.

Les mesures afecten ara 4 espectacles, que se sumen als 11 muntatges de la programació -i dos més organitzats per altres entitats- que es van suspendre dijous passat. En concret, els espectacles que es veuran afectats per la suspensió són:

-"Set of Sets"– Festival Batecs (divendres, 27 de març – Sala Gran del Kursaal)

-"Euphonia en clau de Fa"- Imagina't - (dissabte, 28 de març – Teatre Conservatori)

-"Un dia qualsevol" (dissabte i diumenge, 28 i 29 de març – 3 funcions - Sala Gran Kursaal)

-Dani Nel·lo – Gust de Jazz (diumenge, 29 de març – Sala Petita Teatre Kursaal)

L'equip de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) està treballant per informar el més ràpidament possible les persones que tinguin entrades per aquests espectacles que es veuen afectats per la suspensió. En el cas que es trobi una nova data per programar-los, es podran fer servir les mateixes entrades. I en el cas que no es puguin reprogramar les funcions o no es tingui disponibilitat per la nova data, es retornarà l'import de les localitats.

El projecte del Servei Educatiu Fem Òpera! també queda suspès

Pel que fa als projectes del Servei Educatiu del Kursaal, de moment es mantenen en les dates previstes, excepte el Fem Òpera!, adreçat a alumnes de 1r i 2n d'ESO, que tenint en compte que s'havia de celebrar del 31 de març al 3 d'abril, aquest curs quedarà suspès.