Xiula estrena la seva primera cançó de confinament «Em quedo a casa»

Xiula acaba d'estrenar la seva primera cançó feta des de i sobre el confinament obligat contra l'expansió del coronavirus. Es titula 'Em quedo a casa' i l'han llençat aquest dimecres amb videoclip inclòs, només 24 hores després de fer una crida a la xarxa perquè tothom els enviés vídeos des de casa per il·lustrar com passen aquesta reclusió. A partir de més de 800 arxius rebuts el grup ha muntat en temps rècord el videoclip, de la mà del realitzador Singu Riera. Xiula és un dels grups que actualment té més èxit entre la canalla, i està format per Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto, aquest últim també membre del grup La Sra. Tomasa.

"Ara que la cançó ja pren forma us demanem que ens envieu vídeos, en format horitzontal i d'uns 10 segons de durada, del que feu aquests dies que esteu a casa, com jugueu, us entreteniu, què llegiu, les estones de meditació zen, com us abraceu, com feu l''indio'...", demanava ahir la banda.

24 hores després, Xiula ha complert la promesa amb una cançó i un videoclip fets de retalls de centenars d'instants immortalitzats en els vídeos que els han enviat més de 800 persones. A ritme de rap, 'Em quedo a casa' canta sobre la situació insòlita d'aquests dies, i crida a ser responsables respectant el confinament, alhora que personalitza el virus i l'interpel·la, per desdramatitzar el moment.

"Aquesta cançó ha estat creada en 24 hores sota estricte confinament, amb les idees de nens i nenes que aquests dies s'han quedat a casa. Els vídeos són una petita mostra de la creativitat de les famílies i de la seva capacitat de resistència", resumeix el grup a les seves xarxes socials.