Deu museus per visitar virtualment des de casa

Tot i el confinament, fer una volta per una exposició i observar obres d'art de grans artistes és possible gràcies a Internet i a la digitalització de les seves col·leccions que els principals museus del món han dut a terme els darrers anys. Cents d'obres es mostren virtualment, de manera gratuïta i sense cues. Una oportunitat per visitar els museus des del sofà de casa gràcies a la 'màgia' d'internet.







A la galeria virtual del Museo del Prado podem accedir a les obres pictòriques d'aquesta pinacoteca. A través de les xarxes socials amb el 'hashtag' #PradoContigo, el Museo del Prado publica cada dia, a les 10 del matí, un vídeo a Instagram, Facebook i Twitter en què comenta diferents obres o espais.També, a partir d'avui, el Museo del Prado i Telefónica publiquen una nova edició dels cursos en línia massius i oberts (MOOC) de "Velázquez en el Museo del Prado" i "El Bosco en el Museu del Prado" a través de Miríadax. "Velázquez en el Museu del Prado" revisa tota la trajectòria d'aquest artista sevillà i identifica els mestres i exemples que ell va prendre per al seu aprenentatge i inspiració, així com aquelles obres que marquen el seu recorregut personal i professional. "El Bosco en el Museu del Prado" mostra les conclusions dels estudiosos al voltant de la figura del pintor i aprofundeix en les investigacions dels departaments especialistes del Museu del Prado. També permet entrar a cada un dels quadres per a prestar atenció a elements que mai s'havien vist tractats d'aquesta manera, amb animacions, especialment El Jardí de les Delícies.





2 Museu Thyssen, Madrid Tota la col·lecció del Museu Thyssen està disponible en línia i la majoria de les visites virtuals estan preparades per veure-les amb ulleres de realitat virtual. El museu t'ofereix descobrir l'exposició de Rembrandt, Balenciaga i la pintura espanyola, i les obres de Dalí, entre d'altres.





3 Museu del Louvre, París En aquest museu francès es pot visitar virtualment les antiguitats egípcies, la galeria d'Apollon, on hi va haver un incendi el 1661 però que avui està disponible virtualment, i passejar per les restes de la fossa del Louvre.





Amb una àmplia representació de la pintura italiana, francesa i centreeuropea, a Brera es pot fer un recorregut per l'evolució de l'art de la pintura des del Quattrocento al Romanticisme.





Per conèixer la història de Roma i les seves peculiaritats, el Museu del Vaticà ofereix un mapa del museu, vídeos explicatius i col·leccions virtuals.





El Museu Arqueològic d'Atenes és el més gran de Grècia. Allà hi ha dipositades les excavacions fetes al segle XIX, provinents, principalment d'Àtica i altres llocs.

El tercer museu més visitat del món és el British Museum. Virtualment podem gaudir dels frisos i escultures del Partenó o de la famosa pedra Rosetta.

El Museu Metropolità de Nova York, que acull tresors des de l'antiguitat clàssica fins a l'època moderna, convida a visitar-lo a través de sis vídeos de manera immersiva gràcies a la tecnologia esfèrica de 360 graus.

La Galeria d'Art Nacional de Washington ofereix una proposta virtual en la qual mostra diverses obres, amb descripcions i un contingut informatiu complet.

La galeria dels Uffizi, a Florència, es considera un dels museus més famosos del món per les impressionants obres d'art que exposa. Un viatge a través de la història de la pintura amb obres de Giotto, Botticelli, Leonardo, Ticià i Caravaggio.