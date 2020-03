La diada dels llibres i les roses esquiva Sant Jordi i es farà abans de l'estiu

El mateix dia en què van saltar pels aires l'Eurocopa de futbol i les proves de selectivitat, també va ser la data en què es va decidir l'ajornament de la festa de Sant Jordi. Llibres i roses, però, no desapareixeran del panorama ciutadà perquè, si la crisi del coronavirus remet i es pot tornar a una certa normalitat, la diada se celebrarà abans de l'estiu en una data encara per concretar. Aquesta decisió presa per la Cambra del Llibre de Catalunya després de la reunió celebrada al llarg del dia d'ahir, també convida a la Generalitat a destinar 13 milions d'euros -la quantitat d'increment del pressupost de Cultura- a pal·liar els efectes de l'aturada en el sector causada per l'emergència sanitària que s'està vivint al país.

«La Cambra del Llibre de Catalunya ha acordat celebrar el Dia del Llibre, al marge del 23 d'abril, abans de les vacances d'estiu amb parades i signatures d'autors al carrer», va explicar l'entitat en un comunicat fet públic ahir al vespre. La Cambra és una institució de caire transversal que reuneix el Gremi d'Editors, el Gremi de Llibreters, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi de Distribuïdors de Publicacions i el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica.

«El món del llibre està patint una de les crisis més greus i agudes dels darrers anys que està afectant tota la cadena de valor del sector», va manifestar la Cambra. En la mateixa línia, va dir que «l'impacte de la crisi del coronavirus pel conjunt del sector a Catalunya, si les mesures de restricció de moviments de les persones no s'allarguen més enllà de Setmana Santa, s'estima que podria arribar a afectar un terç de la facturació de l'any, equivalent a l'activitat econòmica del quadrimestre març-juny». A més, «si a aquest impacte hi afegim l'efecte de la crisi a Amèrica Llatina, que està repercutint en les exportacions dels editors, la suma se situaria en uns 200 milions d'euros».

La Cambra reclama mesures per combatre «la crisi de liquiditat de moltes de les empreses que formen part del teixit industrial del món del llibre, el primer sector cultural de Catalunya».

En declaracions a Efe, Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, va subratllar el «drama que està vivint un sector molt multidisciplinari i ric, però amb una fragilitat financera molt gran» i va fer especial èmfasi en les petites empreses que conformen aquest àmbit, sense oblidar les llibreries, moltes de les quals «ja tenen problemes de liquiditat».

El llibreter Antoni Daura, de la Parcir de Manresa, va assenyalar que «hauria preferit que la Cambra hagués anunciat una data concreta» i va mostrar preferència per traslladar la diada al setembre, a l'entorn de la Setmana del Llibre en Català. A més, va fer esment del comunicat en el punt on diu que «el sector del llibre no renuncia a celebrar un 23 d'abril redimensionat». Daura va reflexionar que «si es pot obrir aquell dia -malament si encara estem confinats- perquè renuncien explícitament i en nom de tots a posar parades al carrer? Si l'Ajuntament m'ho permet, jo prou que li vull posar al davant de la llibreria».