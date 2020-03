Eurovisió també cau de la llista

El festival d'Eurovisió d'enguany no se celebrarà. L'edició prevista per al 16 de maig a Rotterdam es cancel·la per la crisi del coronavirus, segons el comunicat emès per l'organització del certamen, i tampoc es traslladarà a una altra data del 2020. Segons la nota, l'European Broadcasting Union està en converses amb la ciutat dels Països Baixos per intentar que aculli l'edició del 2021.

Tal i com explica l'EBU en el comunicat, Eurovisió s'ha dut a terme fins ara durant 64 anys de forma ininterrompuda «amb milions de fans arreu del món». En les darreres edicions, l'afició pel festival havia rebrotat a l'estat espanyol i s'havia convertit en una cita obligada per a molta gent jove i grups d'amics. L'any passat, el triomf en el concurs celebrat a Tel Aviv va ser pel cantant holandès Duncan Laurence, amb la cançó Arcade.