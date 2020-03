El festival Clam de cine social que es fa al Bages es trasllada a la propera tardor

El Clam, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya no se celebrarà entre el 30 d'abril i el 10 de maig, tal i com estava previst inicialment: la dissetena edició es traslladarà probablement a la tardor, segons va anunciar ahir l'organització del certamen. La crisi a tots nivells causada per la propagació del coronavirus ha afectat també una proposta plenament consolidada en el calendari cultural de la Catalunya central.

Segons el comunicat emès anit per l'organització, «en aquests moments es treballa per poder fixar unes noves dates, segurament a la tardor, en què es pugui celebrar el festival en les millors condicions possibles». Tot i que encara queda un mes i mig per la data inicialment programada per la inauguració del festival, la logística necessària per posar en marxa un esdeveniment d'aquestes característiques, que dura diversos dies i mou una quantitat important de personal, fa inviable ajornar més l'espera.

El Clam tindrà lloc a Navarcles i Manresa, seus habituals dels darrers anys, i Sant Fruitós de Bages com a ciutat convidada.