«Jo, ara, ja dono per perdudes totes les actuacions de la primavera»

? «Reconec que al principi em vaig enfadar: només s'atura el món de la cultura? Cap altra activitat? Però ja hem vist la magnitud de tot plegat, i sortir d'aquí, a artistes, autònoms de qualsevol sector o petites empreses... no serà fàcil». La santpedorenca Anaïs Vila (1988) havia de presentar el seu tercer disc, Contradiccions (Temps Record, 2020), ara fa una setmana, al teatre Conservatori de Manresa. Ja hi havia més del 75 % de les entrades venudes. Dos dies abans, dimecres, la roda de les suspensions es va posar en funcionament. I el seu concert –i una desena de propostes més– va caure de la graella.

Vila proposa a Contradiccions una evolució temàtica, del més personal al més social; i sonora, del vessant acústic que l'havia caracteritzat a un nou espai sonor de guitarres elèctriques i sintetitzadors. La santpedorenca ho tenia tot molt ben rumiat: havia volgut marcar el tempo dels avançaments dels senzills on-line, de la sortida del disc, el 29 de gener, i les dates de presentació. Va poder preestrenar Contradiccions al Barnasants i, en petit comitè, al Berguedà, però la festa grossa, a Manresa, la va cancel·lar el coronavirus. La festa grossa i la resta: «Ha estat una tallada brutal. Jo, ara, ja dono per perduda la primavera». Si no hi ha més canvis, i esperant actuacions d'estiu, Vila faria el concert ajornat a Manresa la propera temporada, a partir del setembre.

El mateix dia de la no-presentació, Anaïs Vila va penjar pel seu canal de YouTube un vídeo del directe del tema Decisions. I des de fa unes setmanes el disc es pot comprar i escoltar per les principals plataformes. Creu que fer concerts per streaming, una iniciativa que fa bullir les xarxes, la «divideix». D'una banda, és una decisió de «solidaritat» en un moment complicat i, d'altra banda, com és habitual, «el músic segueix sense ingressar res. Els grans segurament no ho noten, però els petits, sí».

La cantautora, que també fa classes de música, viu aquests dies preparant i fent seguiment d'alumnes via telemàtica: «No és fàcil però és la manera de continuar». I diu que la part positiva és que ara té temps per «fer molta música. Surten moltes idees».