Els concerts de Feliu Ventura i Roba Estesa i «Renard o el Llibre de les bèsties» al Lliure, propostes per avui

Els concerts de Feliu Ventura al festival Esperanza! i el de Roba Estesa en el marc de la proposta Jo em quedo a casa Tarragona i la representació de 'Renard o el Llibre de les bèsties' al Teatre Lliure són algunes de les propostes culturals a les xarxes per aquest divendres. La Fundació Joan Miró ha anunciat també que posarà en marxa la iniciativa digital Miró a casa i l'Auditori oferirà online alguns dels seus grans concerts de l'OBC a la Sagrada Família i al mateix Auditori, així com espectacles i concerts de jazz i música contemporània i per a tota la família. Alguns dels que ja es poden veure són 'Pica-So' i el concert a la platja de l'OBC.

Després de l'emissió de 'Hamlet' dirigida per Pau Carrió d'aquest dijous i que es podrà veure encara des d'avui fins al dissabte a les vuit de la tarda i diumenge a les sis, el Lliure emetrà aquest divendres a les dotze del migdia al seu canal de youtube i sota la iniciativa #LliureAlSofà 'Renard o el Llibre de les bèsties', l'adaptació teatral per a tots els públics de Marc Rosich del cèlebre text de Ramon Llull i amb música de Clara Peya. La producció es podrà veure també dissabte 21 i diumenge 22 de març a la mateixa hora.

El musical 'Renard o el Llibre de les bèsties' es va estrenar la temporada 16/17 i va rebre el Premi de la Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle de Teatre Familiar, el Premi Xarxa Alcover 2017 i el Premi Butaca 2017 al millor espectacle per a públic familiar.

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest divendres, on està previst que hi actuï Evripidis and his Tragedies, Casa Manuela, Megansito El Guapo i rebe. Concerts des dels seus dormitoris "per pal·liar l'avorriment d'aquest aïllament", com van destacar els seus organitzadors.

El festival Esperanzah! amb el cicle 'enCantados' estrenen la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu que va començar el dilluns amb la cantant Raquel Lúa i Patri Ruiz i que inclou actuacions però també xerrades a la xarxa. Aquest divendres els protagonistes de la iniciativa seran la psicòloga María Canals, Mar Sabé, portaveu d'Open Arms i la música del cantautor Feliu Ventura, que repassarà la seva trajectòria.

Ramon Mirabet té una cita amb els seus seguidors cada dia a les set de la tarda. Aquest dilluns va convidar a tocar (per streaming també) als cantautors Marwan i Rozalén i aquest dimecres a Gerardo Romero i Dani Fernández.

Jo em quedo a casa Tarragona



A través de la iniciativa Jo em quedo a casa Tarragona actuaran aquest divendres Juan Agres, Josué Trumpet, Roba Estesa, Luca Baffi, Júlia Bobb, Fauna, Pepet i Marieta i Nana Rolz.

El Palau de la Música a través del seu Instagram proposa el joc el #TrivialdelPalau, on es pregunta a la gent pels seus coneixements històrics i musicals sobre el Palau i l'Orfeó Català amb l'ajut del Centre de Documentació de l'Orfeó Català (CEDOC).

L'Auditori



'L'Auditori a casa teva' presenta una sel·lecció de concerts íntegres que s'anirà ampliant durant els propers dies com el concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la Sagrada Familia, que va servir de presentació de Kazushi Ono com a titular de la formació, el Concert a la platja o la interpretació de la Simfonia 'Primavera' de Robert Schumann. A aquests concerts s'hi sumaran obres del repertori simfònic tocats per l'OBC i que es van enregistrar dins pel programa 'Ets música' de TVC. De la Banda Municipal es recuperarà el darrer Concert de Nadal, que es va celebrar el mes de desembre passat a la Sala 1 Pau Casals.

'L'Auditori a casa teva' també permetrà que tota la família gaudeixi d'alguns dels espectacles familiars del Servei educatiu de L'Auditori. Es podran veure algunes de les propostes consolidades de la nostra programació, com 'Pica-So' i 'Sonets de joguina', i també el darrer espectacle familiar de L'Auditori, 'Out of the Cage', estrenat dies abans de l'inici del confinament. Els amants del jazz també tindran el seu espai en aquesta plataforma amb 'Consagració (Rite)', la relectura en clau moderna de 'La consagració de la primavera' d'Stravinski, un encàrrec que L'Auditori va fer a la Néstor Giménez Orchestra.

La llibreria Ona ha traslladat la seva programació a la xarxa amb presentacions, xerrades, contacontes i recomanacions. Les activitats d'aquest divendres són el contacontes 'El tigre que va venir a berenar', de Judith Kerr (Kalandraka) amb la llibretera Meri Ral i a les sis de la tarda es mantindrà una conversa amb Montse Ayats, presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, sobre el futur de Sant Jordi. A dos quarts de set de la tarda, es conversarà amb Marta Farré, llibretera de La Singratalla a Tremp i impulsora de la iniciativa Sant Jordi virtual.

Una altra proposta de la llibreria NoLlegiu és que cada dia a dos quarts de sis de la tarda i des del compte d'Instagram el llibreter Xavier Vidal llegirà un conte de Gianni Rodari.

MACBA i Caixaforum



El MACBA també va posar en marxa el 'Diari de confinament', previst per emetre a web, App i XXSS. Cada dia una nova publicació. Artistes parlant de confinament "no només físic, sinó de manera àmplia: evadir-se, allunyar-se ..etc".

CaixaForum ha desplegat una programació especial de continguts digitals amb la presentació de la Setmana Vampírica a les seves xarxes socials. Ho fa coincidint amb l'exposició 'L'evolució del mite', inaugurada recentment a Madrid, i de la campanya #JoEmQuedoaCasa. Els vampirs seran els protagonistes dels comptes de Twitter, Instagram i Facebook dels centres culturals de 'la Caixa', on es mostraran des de diferents vessants com la cinematogràfica, la literària, l'artística i la musical, amb llistes i recomanacions al respecte.

La Fundació Joan Miró ha posat en marxa la iniciativa digital Miró a casa, on inspiraran al públic l'art de Joan Miró, proposaran jocs i activitats per despertar la creativitat a casa i descobriran algun dels seus secrets més ben guardats.