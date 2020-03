Òmnium aglutina en un web iniciatives culturals en català sorgides en el confinament

Òmnium Cultural ha activat avui un repositori que aglutina les moltes propostes culturals en català sorgides arran del confinament contra el coronavirus, i que oferirà cada tarda accions culturals en viu. L'entitat ha engegat la campanya #CompartimCultura per difondre totes aquestes iniciatives culturals que s'expressen en català, i a partir de dilluns activarà també '"Confins Culturals", una proposta de streamings per a tots els públics des del canal de YouTube d'Òmnium. L'entitat està col·laborant "de manera estreta" amb el sector cultural per analitzar i consensuar mesures conjuntes de suport per revertir la situació actual en el futur.

Com un repositori digital, l'espai habilitat per Òmnium aglutina diversitat de propostes culturals per llegir, mirar, crear i escoltar, enllaçant a les xarxes socials que les han difós. De manera complementària, a partir de dilluns activarà l'espai "Confins Culturals", on cada tarda tindrà la col·laboració de creadors i artistes per fer retransmissions en streaming. La primera serà dels conta contes Vivim del Cuento, que explicaran alguna de les seves rondalles o contes "desexplicats". Més tard, serà el torn d'una tertúlia literària que es repetirà cada dia, a les portes d'un Sant Jordi ajornat.

Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha estat l'encarregat d'inaugurar la campanya aquesta setmana, amb una piulada on citava l'escriptora Rebecca Solnit: "La lluita genera esperança mentre va fent camí".

Ja s'han sumat a la campanya desenes de noms del món cultural i la societat civil, com els actors Lluís Marco i Sílvia Bel; els músics Caïm Riba i Borja Penalba; Víctor Garcia-Tur; Màrius Serra, Enric Gomà o l'editor Joan Sala, entre molts altres.