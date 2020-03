PROPOSTES PER A GENT CONFINADA

? CUARENTENA FEST. Fins al 26 de març, aquest peculiar festival programa entre quatre i cinc concerts diaris per Internet. Entre d'altres, aquest dissabte hi actuaran els càntabres Malamute (22 h) i, diumenge, Papá Topo (19 h), Barbara (20 h) i la vallesana Pavvla (21 h). Ja dilluns, serà el torn de The Crab Apples (20 h) i, dimarts, d'El Petit de Ca l'Eril (19 h). Els concerts i la programació íntegra es poden seguir, gratuïtament, a cuarentenafest.tumblr.com.



? Vida at home. Des d'ahir, el festival vilanoví oferirà concerts de noms com la pianista Clara Peya, Enric Montefusco, Meritxell Neddermann, Núria Graham, Paula Valls i Sam Berrige. Els horaris i les actuacions les confirmarà cada dia el festival a les xarxes socials, així com les noves incorporacions que s'hi puguin sumar. L'esperit del Secret Vida –la versió del festival on els espectadors compraven l'entrada a cegues–, ara traslladat al menjador de casa.



? Òpera al Liceu. Amb les representacions aturades fins a nova ordre, el Gran Teatre del Liceu ha obert l'accés a una desena d'enregistraments d'òperes del seu catàleg. Alguns dels continguts estan disponibles a través de la plataforma My Opera Player, que en els propers dies compartirà més muntatges com Roméo et Juliette de Charles Gounod, a partir de dissabte; Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi, des de diumenge i, dilluns, La traviata, de Verdi.



? Òpera de París. El temple francès també obre portes de manera digital retransmetent en streaming algunes de les obres del seu catàleg. I per mantenir l'aparença de normalitat ho fa mantenint una programació estable. Així, fins diumenge es podrà veure la versió d'enguany del muntatge Manon, de Jules Massenet. La propera parada del repertori serà, durant tota la setmana vinent, Don Giovanni, de Mozart, en versió del 2019. Les retransmissions es poden seguir al web https://www.operadeparis.fr.

? Espectacles infantils. El Pot Petit, el grup estrella entre els més petits, no abandona els seus seguidors i, durant aquests dies de confinament, comparteix cada dia nous continguts als seus perfils a les xarxes socials amb activitats per mantenir els infants entretinguts, ni que sigui una estona. Altres companyies com Teatre Mòbil, Lazzigags, PocaCosa Teatre i La Baldufa han compartit als seus canals de YouTube espectacles íntegres per a la mainada.