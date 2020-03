La venda d'e-books creix un 50% des de l'inici del confinament pel coronavirus

La venda d'e-books des que va començar el confinament pel coronavirus ha crescut de mitjana el 50 % tant en les editorials que publiquen en castellà com en català, segons dades de la principal distribuïdora de llibres digitals, Libranda. Gairebé una setmana després de l'inici de les restriccions, les alternatives de consum literari ja es noten tant a grans grups com a petites i mitjanes editorials, que han experimentat un "fort" increment de vendes de llibres digitals. Algunes ha notat més interès en les últimes novetats, i d'altres en títols de fons de referència. Segons la plataforma de lectura digital Nubico, el temps dedicat a la lectura s'ha incrementat també un 50%.

Aquest augment de vendes d'e-books s'ha registrat tant a grans grups com Planeta o Penguin Random House, com a editorials com Ara Llibres, Enciclopèdia Catalana, la Galera, Anagrama, Gustau Gili, Edebé, Galaxia Gutenberg, Alba Editorial , Roca Editorial, Libros del Asteroide o Duomo Ediciones.

En el cas de Planeta, l'increment des del divendres 13 de març ha estat del 40 %, un fenomen que es repeteix a totes les plataformes online: Kindle, Tagus, Kobo, Apple i Google. En aquest cas, l'augment de vendes s'ha notat especialment en llibres recentment publicats, com les novetats d'Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Megan Maxwell, Dolores Redondo o Javier Cercas.

Amb només una setmana de confinament, les editorials s'emplacen a més endavant per analitzar si l'augment del consum digital és conseqüència del tancament de llibreries (i per tant hi ha una migració de la lectura en paper a la lectura en pantalla), o bé l'increment prové de lectors digitals que han anticipat les seves compres online a causa del confinament. Segons l'últim Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, el percentatge de lectors en suport digital és del 29,1%.

Altres editorials com Ara Llibres també han notat un fort increment de vendes en novetats, com "Carregades de raons", de Dolors Bassa i Montse Bassa, "Trencar el silenci" de Mireia Boya, "Guillem", de Núria Cadenes, i la crònica de l'1-O "Tota la veritat".

Però també han experimentat un augment "significatiu" de vendes en títols de fons, d'autors com Fred Vargas, Camilla Läckberg, Marc Pastor, Marie Kondo o Agota Kristof. En global, aquesta editorial ha crescut en vendes digitals el 50 %, en paral·lel amb el creixement del mercat.



Consum lector

Des de la plataforma de lectura digital Nubico, s'observa un "gran increment" en les altes de nous subscriptors, triplicant les xifres diàries habituals en els últims cinc dies. A més es veu un increment "molt notable" del temps dedicat a la lectura, el 50 %. "És un fet que la gent disposa de més temps lliure, i una part d'aquest es dedica a la lectura digital", asseguren des de Nubico. Els gèneres més llegits són novel·la contemporània i novel·la negra.

E-books gratis en temps de quarantena

La situació insòlita de confinament ha portat a nombroses editorials a oferir descàrregues gratuïtes de llibres electrònics. Una iniciativa iniciada per editorials com Roca Editorial, Stonberg o Llibres del Delicte a principis de setmana, i que ha seguit tot el teixit literari, convençut de la contribució de la lectura per amenitzar les llargues hores a casa.

Entre molts d'altres, Club Editor ofereix per entregues a la seva web "Història de dues ciutats" de Charles Dickens; Anagrama cinc títols, entre els quals "Años felices" de Gonzalo Torné o "Las cosas que perdimos en el fuego" de Mariana Enriquez; i Grup62 aporta títols com "'Dins el darrer blau", de Carme Riera o "Les veus del Pamano", de Jaume Cabré.

A més d'oferir continguts en obert, algunes com la Nova Editorial Moll fan entregues a domicili de les comandes, extremant les precaucions i les mesures higièniques. Però a falta de novetats en paper, les pantalles mantenen viva la lectura sota l'etiqueta #JoEmQuedoaCasaLlegint.