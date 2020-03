«Es viu amb resignació: d'estar a punt d'entrar a la roda a la frenada total»

?Jo Jet i Maria Ribot estan vivint una situació molt paral·lela a la d'Anaïs Vila. També un tercer disc per presentar, sant llorenç; també gràcies al micromecenatge, i també un treball que significa un «pas més» en l'evolució del duet, que, en aquest nou projecte, suma la força de la bateria de Josep Cordobés, explica Jo Jet. Tenien una proposta ideada i pensada a fons: llançament de quatre senzills a la tardor, publicació del treball a final de febrer i els directes a la primavera. Però la presentació a Barcelona, prevista per a aquest dissabte, en el cicle Backstage de la Fàbrica Moritz, va caure la setmana passada. El 4 d'abril, el duet manresà l'hauria d'estrenar a casa, a la Sala Petita del Kursaal. Però no es fan gaires il·lusions: «No s'hi pot fer res, si no el presentem ara, ja ho farem més endavant», remarca Jo Jet.

Per al músic, la suspensió a causa del coronavirus els implica «perdre l'impacte de sortida del disc. Ho teníem tot planificat i res a caprici. Això afectarà econòmicament i comunicativament». Per a Jo Jet, si tot el que s'ha cancel·lat ara es reprograma, «podem viure una sobreprogramació a partir de l'estiu». I com ho estan vivint? «Amb resignació. Hem passat d'estar a punt d'entrar a la roda a la frenada total. Però són causes majors i no cal fer-se mala sang». De fet, el duet impulsa la cooperativa Cultura del bé comú, que també ha hagut d'aturar projectes com la programació en el recuperat bar d'Els Carlins, que ja no ha pogut obrir.

sant llorenç és un treball que «parla del llegat generacional, del pas de temps en les persones, en els llocs, en la societat», un projecte viscut, escrit, enregistrat i creat en gran part a Sant Llorenç de Morunys, un poble que per a Jo Jet i Maria Ribot té «tota la càrrega emocional dels estius d'infància». Un disc que fa una aposta clara per «extremar al màxim el llenguatge més punky» del duet «sense renunciar a l'organicitat» que els caracteritza, i amb el productor basc Karlos Osinaga al capdavant. Aquests dies, a través de les històries d'Instagram, el duet ha explicat el rerefons de les cançons de sant llorenç, un disc que es pot adquirir, per exemple, a la seva web: jojetimariaribot.cat