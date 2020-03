El Festival de Cinema de la Cerdanya emet curts al web

L'11è Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya treballa en l'organització del certamen, de l'1 al 9 d'agost, però estudiant totes les possibilitats, inclosa la suspensió «en funció de l'evolució dels esdeveniments», segons van explicar ahir des de l'organització. Els responsables al·ludeixen tant a la situació de crisi sanitària com als «moments complicats» en termes de pagaments pendents i suspensió de subvencions anteriors, així com la «incertesa» en les bestretes, subvencions i objectius de patrocinis de l'any corrent que no podran «assolir».

Mentrestant, el festival ofereix una retrospectiva on-line de curtmetratges en obert, alguns dels quals premiats en edicions anteriors del certamen i també noves propostes.