«Aquests dies hi ha necessitat de fer i de rebre»

Ariadna Guitart en la imatge per promocionar les classes de jazz musical de MTM arxiu particular

Una part del menjador de casa de la coreògrafa Ariadna Guitart (Manresa, 1985) s'ha convertit des de la setmana passada en una improvisada sala de ball des d'on imparteix a través d'Instagram Live les classes de jazz musical que feia a MTM (Manresa Teatre Musical), suspeses per l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. «Hem mogut el sofà i hem dividit l'espai en estudi i sala de ball. No em puc queixar», riu.

Ella és una de les professores de l'escola manresana que fa les classes on-line, una iniciativa batejada en el cas d'aquest centre amb #joemquedoacasa però continuo cantant i ballant, que s'ha estès com la pólvora en el món de la cultura, l'oci i l'ensenyament del país des que va començar el confinament. I amb moltíssim èxit. De la classe inicial prevista per Guitart per dimarts, a una segona, dijous. Com explica la ballarina, «la direcció de l'escola ens va proposar al professorat continuar les classes on-line i a través d'Instagram Live són obertes a tothom, només cal ser seguidor de MTM. No hi ha cap obligació però la primera va tenir moltíssims participants i crec que tothom va quedar molt content».

Guitart defineix l'experiència de «curiosa: compensa a tothom. Hi ha necessitat de fer i de rebre» però no nega que «trobo a faltar el contacte, el feedback entre alumne i profe. No hi ha la mateixa riquesa que en una classe presencial però és el que ha tocat viure i, en el nostre cas, és una manera que els alumnes mantinguin la forma física».

La coreògrafa explica que es prepara i fa les classes exactament tal i com ho faria a MTM: «Mantinc la mateixa estructura, amb estiraments per escalfar el cos, diagonals pel treball tècnic, una coreografia i una tornada a la calma». Li manca, diu, «un mirall, perquè hi ha exercicis que són complicats si els alumnes només em veuen de davant» però la solució passar per «canviar-los per uns altres». La seva mirada, ara, atenta habitualment a les postures dels seus alumnes, es fixa en una càmera.

La primera setmana de confinament a casa, explica, ha passat «ràpid» perquè «entre reunions i el munt d'activitats que pots fer a través de les xarxes» fins i tot hi ha moments que si tot es concentra «no dones a l'abast». De moment, aquesta setmana que avui comença, farà la classe de jazz dimarts (19.45 h). Pas a pas.