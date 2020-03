Els concerts de sales d'Europa a través de L'Auditori i una trobada amb Icíar Bollaín, propostes culturals del dia

L'Auditori retransmetrà cada vespre a partir d'aquest dilluns un concert a Facebook de les principals sales d'Europa. La proposta comença a les vuit de la tarda des d'Amsterdam amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera i la direcció de Mariss Jansons. Per la seva part, la cineasta Icíar Bollaín és la protagonista de la tercera entrega de la iniciativa #NuestroCineNosUne de la Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposta la trobada de cineastes amb els espectadors organitzant trobades virtuals a les seves xarxes socials. Són dues de les propostes culturals online per aquest dilluns per amenitzar el confinament arran de la crisi del coronavirus. Així mateix, el grup Roba Estesa actuarà al festival Esperanzah!

L'Auditori retransmetrà cada vespre a partir d'aquest dilluns un concert a Facebook de les principals sales d'Europa. Un conjunt d'auditoris europeus que formen part d'ECHO, l'organització de prestigioses sales de concert europees, han impulsat el projecte 'Music of the day from Europe's Concert Halls', que oferirà per primera vegada i de forma simultània i sincronitzada un concert diari a través de la xarxa social Facebook. L'Auditori, com a membre actiu de l'organització, serà l'única sala de l'Estat que participarà en aquesta proposta, que començarà aquest dilluns a les vuit de la tarda des d'Amsterdam amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera i la direcció de Mariss Jansons.

L'Auditori participarà dimecres en aquesta proposta inèdita retransmetent a Europa el concert que l'OBC i Kazushi Ono van fer a la Sagrada Família.

'Music of the day from Europe's Concert Halls' té com a objectiu que la gent pugui gaudir de música d'alta qualitat des de casa mentre duri el confinament. A més de L'Auditori, les sales membres d'ECHO que participaran en la retransmissió simultània seran Elbphilharmonie d'Hamburg, Het Concertgebouw d'Amsterdam, Barbican de Londres, Konserthuset d'Estocolm, BOZAR de Brussel·les, Town Hall and Symphony Hall de Birmingham, Müpa de Budapest, Fundació Calouste Gulbenkian de Lisboa, Casa da Música d'O Porto, Megaron d'Atenes, Wiener Konzerthaus de Viena, Konzerthaus de Dortmund i Kölner Philharmonie de Colònia.

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest dilluns amb les actuacions de The Crab Apples, Colectivo Da Silva, Ayalga i lashormigas.

El festival Esperanzah! amb el cicle 'enCantados' van estrenar la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu. Aquest dilluns obrirà la setmana el cantautor Esteban Faro, amb més de 15 anys de carrera apostant pel pop rock i folk i, més tard, actuarà el grup Roba Estesa.

El Palau de la Música Catalana va incorporant continguts a la plataforma Palau Digital per "continuar a prop del públic" mentre duri el confinament com la marató de les nou Simfonies de Beethoven dirigides per Gustavo Dudamel amb l'Orquestra Simón Bolivar l'any 2017.

Icíar Bollaín

L'Acadèmia de Cine espanyol i la seva Fundació promou trobades dels cineastes espanyols amb el públic a través de les xarxes socials. La primera d'elles va ser amb el director de cinema Álex de la Iglesia, la segona la catalana Isabel Coixet i la tercera serà Icíar Bollaín. A les set de la tarda, la directora, presentarà i respondrà preguntes sobre 'Te doy mis ojos'.

En el terreny literari, segueixen els cursos diaris online de l'escriptora Carla Gracia, autora de 'L'abisme' i 'Set dies de Gràcia'. Aquest dilluns proposa escriure sobre les contradiccions d'un personatge.

Museus

Altres activitats que es mantenen i que ja es van anunciar són la dels museus de la capital catalana. El Museu del Disseny proposa un recorregut virtual per les seves exposicions permanents i així com una visita virtual d''El cos vestit'; El Born CCM ha creat una pàgina específica al seu web on es distribuiran tots els recursos disponibles en línia, i el Museu Frederic Marès ofereix l'opció de fer un tour virtual pel Museu, de la part d'Escultura i Gabinet col·leccionista, a més de tenir visitar les seves col·leccions en línia.

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes convida a explorar la web interactiva 'Rere els murs del monestir', inaugurada el passat novembre i també presenta un joc didàctic per poder realitzar tot un seguit de propostes al monestir medieval. Per altra banda, a l'Arxiu Fotogràfic es pot realitzar una visita virtual a les seves instal·lacions així com al catàleg en línia per veure fotografies dels fons de l'Arxiu Fotogràfic i dels altres arxius municipals i la seva darrera exposició sobre la Gràfica Anarquista.