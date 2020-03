El Kursaal ja té nova data per 9 dels 18 espectacles suspesos pel coronavirus

La programació del teatre Kursaal, teatre Conservatori i Plana de l'Om de Manresa, que està aturada des del 12 de març per fer front a l'emergència del coronavirus, ja ha pogut reprogramar una part de la vintena d'espectacles que s'han suspès fins acabada la Setmana Santa. Les mesures afecten de moment un total de 18 espectacles, dels quals 9 ja tenen nova data al calendari, 7 s'han suspès definitivament i els 2 restants encara s'està treballant per poder reprogramar-los.



Noves dates

D'una banda, el concert de presentació del disc "sant llorenç" el nou treball de Jo Jet i Maria Ribot, previst per al 4 d'abril a la sala petita, passa al 7 de juny. I també l'estrena del disc "Contradiccions" d'Anaïs Vila, programat per al 13 de març al Conservatori, passa ara al 4 de setembre. Pel que fa al concert del cicle de Gent Gran que havia de portar La Principal de la Bisbal al Kursaal el 25 de març, s'ha reprogramat per al 3 de juny. El 19 de juliol el teatre Conservatori acollirà la representació de l'obra "El silenci dels telers", prevista per al 22 de març; i a la Sala Gran del Kursaal pujaran Les Impuxibles amb "Suite Toc" de Clara Peya, espectacle inicialment previst per al 20 de març. El dilluns de la Festa Major de Manresa, 31 d'agost, a la Sala Gran hi haurà la proposta d'El Musical Més Petit, l'espectacle "Broadway a capella", programat inicialment el 22 de març. L'obra "Un dia qualsevol" per la qual hi havia previstes 3 sessions el cap de setmana del 28 i 29 de març, es presentarà al Kursaal el 26 i 27 de setembre, també en 3 funcions. El 8 de novembre Dani Nel·lo serà al Gust de Jazz a la sala petita del Kursaal, en un concert inicialment previst per al 29 de març. I la companyia andalusa La Atalaya portarà el 12 de novembre el premiat muntatge "Rey Lear", que inicialment havia de visitar el Kursaal el 14 de març passat. Per tots aquests espectacles es podran fer servir les mateixes entrades.



Suspesos

Pel que fa als espectacles suspesos definitivament, hi ha la producció "Els Ocells" que la companyia La Calòrica havia de representar al teatre Conservatori el 4 d'abril. També el concert "Stabat Mater" amb l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i el Cor Lieder Càmera, Orfeó Manresà, Cor de la Diputació de Girona i Coral Nova Egara programat al teatre Conservatori el 5 d'abril; així com el concert-entrevista a Núria Picas amb els cors Lutiana i Eswèrtia, previst per al 15 de març; també el concert d'Esmeralda Grao del cicle El Club de la Cançó, programat per al 26 de març. Així mateix s'ha cancel·lat l'espectacle que el clown nord-americà resident a Europa des dels anys 80, Peter Shub havia de fer a la sala petita del Kursaal el 15 de març passat. I els dos espectacles del cicle d'Imagina't "Pirates, bruixots i altres bitxos" i "Euphonia en clau de Fa" quedaran igualment suspesos.



En tots aquests espectacles suspesos ja s'ha contactat amb les persones que havien adquirit localitats i a partir de l'1 d'abril s'iniciarà el procés de devolució de l'import de les entrades.



Gala Centenari Alicia Alonso i l'Ogre Verd, també suspesos

Fora del període decretat, però, ja hi ha també dos espectacles que han quedat suspesos a hores d'ara. D'una banda, la Gala del Centenari Alicia Alonso, que s'havia de representar al teatre Kursaal el 24 d'abril, tenint en compte que la producció ha hagut d'aturar la gira que aquesta primavera havia de portar l'espectacle per diversos punts d'Europa. De tota manera, la previsió és que aquesta producció torni a estar en gira la primavera del 2021, i arribarà al Kursaal l'11 d'abril de l'any vinent. I de l'altra, també s'ha suspès el musical "L'ogre verd", que s'havia de representar al teatre Kursaal el 2 de maig, protagonitzat pels alumnes de l'Escola de Música Cal Moliner de Sallent. Les mesures preses per pal·liar el coronavirus impedeixen seguir el calendari d'assajos previst i els responsables de la producció s'han vist obligats a prendre aquesta decisió.



Espectacles pendents de reprogramar

En aquests moments hi ha pendents de reprogramar "Brel, le spectacle", que possiblement passi a ser el muntatge de l'edició del 2021 de la Francophonie a Manresa, i l'espectacle de dansa "Set of Sets", que també serà molt probablement la producció central de la propera edició del festival Batecs.



Taquilles tancades fins a nou avís

Les taquilles del Kursaal continuaran tancades fins a nou avís en compliment de les directrius del Govern. L'atenció però, queda garantida de manera virtual. En aquest sentit, per qualsevol dubte o informació es pot contactar per correu electrònic a info@mees.cat



LLISTAT D'ESPECTACLES

-Brel, le spectacle – Francophonie (divendres, 13 de març – Sala Gran del Kursaal). Pendent



-Anaïs Vila (divendres, 13 de març – Teatre Conservatori). Nova data: 4 de setembre – Teatre Conservatori



-Pirates, bruixots i altres bitxos (dissabte, 14 de març – teatre Conservatori). Suspès



-Rey Lear (dissabte, 14 de març – Sala Gran Teatre Kursaal). Nova data: 12 de novembre . Teatre Kursaal



-Peter Shub (diumenge, 15 de març – Sala Petita de Kursaal). Suspès.



-Núria Picas: andante con moto (diumenge, 15 de març – Teatre Conservatori). Suspès.



-Suite Toc Núm. 6 (divendres, 20 de març – Sala gran Kursaal). Nova data: 19 de juliol . Teatre Kursaal



-Broadway a capella (diumenge, 22 de març – Sala gran Kursaal). Nova data: 31 d'agost. Teatre Kursaal



-El silenci dels telers. (diumenge, 22 de març – Teatre Conservatori). Nova data: 19 de juliol . Teatre Conservatori



-La Principal de la Bisbal (dimecres, 25 de març – Sala Gran – Teatre Kursaal). Nova data: 3 de juny, Teatre Kursaal



-Esmeralda Grao (dijous, 26 de març – Sala Petita Kursaal). Suspès.



-"Set of Sets"– Festival Batecs (divendres, 27 de març – Sala Gran del Kursaal). Pendent.



-"Euphonia en clau de Fa". Imagina't - (dissabte, 28 de març – Teatre Conservatori). Suspès.



-"Un dia qualsevol" (dis. i dge. 28 i 29 de març – 3 funcions - Sala Gran Kursaal). Nova data: 26 i 27 de setembre. 3 funcions. Teatre Kursaal



-Dani Nel·lo – Gust de Jazz (diumenge, 29 de març – Sala Petita Teatre Kursaal). Nova data: 8 de novembre. Sala Petita Teatre Kursaal



-Jo Jet i Maria Ribot – (dissabte, 4 d'abril – Sala Petita del Kursaal). Nova data: 7 de juny - Conservatori



-Els Ocells - (dissabte, 4 d'abril – Teatre Conservatori). Suspès.



-"Stabat Mater" - OSV (diumenge, 5 d'abril – Sala Gran Kursaal). Suspès



-Gala Centenari Alicia Alonso - (divendres, 24 d'abril - Sala Gran Kursaal). Nova data: 11 d'abril 2021. Teatre Kursaal.



-L'Ogre Verd - Escola de Música de Sallent (2 de maig -Sala Gran Kursaal). Suspès.