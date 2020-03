«Mantenir una rutina és bàsic per salut física i mental»

? Les classes on-line de Manresa Teatre Musical es poden seguir a través de dos comptes d'Instagram. A Ballet Clàssic Manresa, on fan classes de ballet el director del centre, Pablo Testa Grosbaum, i Raquel Pérez, dilluns, dimecres i divendres, a les 19 h; i pel de MTM, on s'imparteixen les de jazz musical, amb Ariadna Guitart, dimarts a les 19.45 h; i les de tècnica vocal, amb Agustí Salvador, també dimarts, a les 19 h. Com ahir explicava Pablo Testa, l'escola està posant en marxa una aula virtual adreçada exclusivament als alumnes per tal que «mantinguin una rutina en aquests dies de confinament, no només per l'estat físic sinó per salut mental» i, també, s'oferiran classes particulars. A més, Testa Grosbaum, que només té paraules d'elogi cap al seu professorat, no descarta repetir l'experiència que va proposar aquest dissabte, amb una coreografia del musical «Hairspray», que va tenir una excel·lent acollida: «Pares i fills, tothom la va rebre amb moltes ganes. La gent ho agraeix. Tothom hi posa de part seva en una situació inèdita».