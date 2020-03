Mor l'actriu Lucia Bosé als 89 anys

L'actriu Lucía Bosé ha mort als 89 anys, segons han confirmat fonts familiars, que no han precisat la causa de la mort.. El seu fill, Miguel Bosé, l'ha confirmat a través del seu compte oficial de Twitter amb un missatge: "Volguts amig@s ... us comunico que la meva mare Lucía Bosé acaba de morir. Ja està en el millor dels llocs".





Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

I un dels primers en reaccionar, també a Twitter, ha estat Alejandro Sanz. "Mestra en l'art de ser tu mateix. Descansa en pau la meva volguda Lucía Bosé", ha escrit el cantant madrileny.Nascuda a Milà el 28 de gener de 1931,, amb qui va tenir tres fills: Miguel, Paola i Lucía.Però abans d'aquelles noces, el 1955, Lucía Bosé era una de les actrius més respectades d'Itàlia i havia participat en títols com a 'Crònica d'un amor' (1950), i 'La señora sin camelias' (1953), totes dues de Michelangelo Antonion, o 'Tres enamoradas' (1951), de Luciano Emmer.El 1955 es va estrenar la pel·lícula més important de la seva carrera,. Va ser precisament durant la seva estada a Espanya pel rodatge d'aquest film quan va conèixer a Luis Miguel Dominguín en una festa celebrada en l'Ambaixada de Cuba.Va seguir amb la seva carrera cinematogràfica a les ordres de cineastes com Luis Buñuel ('Així és l'aurora', 1956), Jean Cocteau ('El testamento i d'Orfeu', 1960) o Federico Fellini ('Fellini Satiricon', 1969).Però el gran paper de la seva vida va ser el de 'La señora García se confiesa', la sèrie escrita i dirigida per Adolfo Marsillach, coprotagonista a més de la història.