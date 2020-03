Els préstecs online de les biblioteques es disparen

La demanda de llibres electrònics del servei eBiblio de les biblioteques públiques de Catalunya va créixer durant els primers dies de confinament el 150 %, mentre que el nombre de visites va augmentar el 500 % els dies 13 i 14 de març. El creixent interès a causa del confinament pel coronavirus ha fet que el Departament de Cultura, juntament amb les diputacions de Barcelona i Girona i les Biblioteques de Barcelona, hagin aprovat la contractació immediata de més títols i llicències d'ús per un valor de 120.000 euros. També s'augmenta el nombre de documents que es poden prestar per persona i dia i es permetrà que qui no té carnet de biblioteques pugui obtenir-lo de forma telemàtica, segons han anunciat aquest dilluns a través d'un comunicat.

Un cop fet el registre per mitjà del web que ara es posa ara en marxa es disposarà d'un màxim de tres mesos per anar a qualsevol biblioteca a recollir el carnet. Mentrestant, ja es tindrà accés als serveis digitals. És un servei per a major de 14 anys.

Les biblioteques van tancar el 13 de març passat i van assegurar el tancament de totes les bústies de devolució per tal d'evitar desplaçaments innecessaris. També es van prorrogar tots els préstecs de documents que estaven vigents per evitar perjudicis als usuaris.

Les institucions implicades en els serveis de biblioteques asseguren que es preparen mesures concretes de suport al sector del llibre per tal d'esmorteir els efectes derivats de la situació d'emergència sanitària.

Continguts editorials gratuïts

També s'incorpora a la biblioteca digital recursos que editors i empreses de continguts digitals estan oferint de manera gratuïta a la ciutadania mentre duri la crisi sanitària. Per exemple, la base de dades per a escoles "SIR Issues Researcher" i la col·lecció de còmics "Underground and Independent Comics". Actualment a la biblioteca digital de les biblioteques públiques #eBiblioCat es pot accedir a una col·lecció de més de 100.000 documents digitals com llibres electrònics, audiollibres, música, pel·lícules i documentals, enciclopèdies generals de referència i d'informació sobre temes mèdics, cursos d'anglès, etc.