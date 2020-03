El professorat de l'escola Sant Ignasi grava un vídeo amb la cançó «Tot anirà bé»

"Tot anirà bé", la cançó de Joan Dausà, ha estat l'escollida pel professorat de l'escola manresana Sant Ignasi per gravar un video que han volgut compartir amb la comunitat educativa de l'escola, famílies i alumnes, amb un missatge d'esperança i optimisme en el confinament pel coronavirus.

En el video, els mestres i les mestres s'han enregistrat a casa seva,aquest cap de setmana, cadascun d'ells compartint fragments de la lletra d'una de les cançons que més s'està escoltant -i cantant- aquests dies que signa el cantautor de Sant Feliu de Llobregat.

Com explica la directora del centre, Montse Martí, la iniciativa va sortir del grup de mestres en una de les múltiples trobades a través de videotrucades amb les quals es coordinen per fer propostes per als seus alumnes. "Tothom va pensar que era una molt bona idea i es va repartir la feina. Buscar la cançó, repartir les frases, el muntatge del video, penjar-ho a les xarxes i a la pàgina web...", explica. I el resultat, diu, "ha estat molt emocionant. Som un equip i això dona molta satisfacció". Un cop acabat el video, els mestres van enviar un mal a les famílies per explicar-los la iniciativa.

Una de les properes propostes comunitàries que volen dur a terme, explica Martí, és animar els alumnes que enviïn dibuixos i missatges per homenatjar el personal sanitari i animar els malalts en les diverses campanyes de suport sorgides a les xarxes.