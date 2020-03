Suspesa l'activitat al Conservatori, Plana i Kursaal fins passat Setmana Santa

Imatge d'«Els ocells», de la Cia La Calòrica, previst per al 4 d'abril

La programació del teatre Kursaal, teatre Conservatori i Plana de l'Om de Manresa queda aturada fins passat Setmana Santa. Això inclou 3 espectacles més que se sumen als 4 cancel·lats fins al 29 de març i als 13 (11 de la programació estable i dos més organitzats per altres entitats) suspesos dimecres 11 de març. La intenció de l'equip de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) és trobar dates per recol·locar-los. Com s'informa a la web del teatre, els 3 nous espectacles suspesos són Els ocells, de la Cia. La Calòrica (4 d'abril, teatre Conservatori); la presentació del nou disc de Jo Jet i Maria Ribot, sant llorenç (4 d'abril, Sala Petita del Kursaal) i Stabat Mater, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor Lieder Càmera, l'Orfeó Manresà, el Cor de la Diputació de Girona i la Coral Nova Egara (5 d'abril, Sala Gran del Kursaal). Depenent de l'evolució de la crisi sanitària de la Covid-19, el primer espectacle que de moment es manté en cartell és Repertori de saldo, amb Lluís Bar-rera, Jordi Gener i David Martell, ja el 16 d'abril.