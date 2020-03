El Voilà! reprograma per al maig i el juny els concerts suspesos el març

El cafè-teatre Voilà! de Manresa, al carrer del Cós 74, ha començat a reprogramar els concerts suspesos ara fa pràcticament quinze dies per l'emergència sanitària del coronavirus. La sala, com expliquen els seus responsables Xavi Tristany i Emma Costa, ha traslladat els concerts previstos durant el març al maig i al juny, mes en en el qual el local celebrarà onze anys. Els programats fins l'allargament de l'estat d'alarma, que coincideix amb la Setmana Santa, a meitat d'abril encara estan pendents de reubicar-se, també en espera de "com evolucioni la situació", i no descarten passar-los a la propera temporada. De fet, expliquen, "no saps gaire com encarar-ho. Anem a cegues". Tot i això, la proposta de reprogramació de la sala, dels concerts suspesos, queda així:

-Jofre Bardagí. 10 de maig (20 h)

-Joan Masdéu. 15 de maig (22 h)

-Quim Vila. 23 de maig (20 h)

-Llongue. 5 de juny (22 h)

-Guillem Roma. 18 de juny (22 h)

-Beth. 21 de juny (20 h)

Els dos darrers concerts, el de Guillem Roma i la surienca Beth ja enrtarien, apunten Tristany i Costa, en la setmana de l'aniversari de l'obertura de la sala que celebrarien del 18 al 21 de juny.

Per als espectadors que ja tenien reserves fetes o havien fet la compra anticipada de les entrades per diferents concerts:

- Les entrades comprades serviran per a la nova data, en cas que no anés bé, es retornaria l'import.

- Les entrades reservades s'anul·laran i per reservar per a la nova data caldrà enviar un mail a entrades@voila.cat per fer la nova reserva.

- Les entrades comprades online. Entradium ja ha fet el retorn de les entrades comprades.