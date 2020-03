La cultura comença a reprogramar-se

Tot i la incertesa que plana a dia d'avui sobre una hipotètica data de tornada a la normalitat, teatres municipals com el Kursaal i sales com el Voilà! de Manresa proven de posar fil a l'agulla per reprogramar els espectacles i concerts suspesos des del passat 12 de març. El sector cultural -que ha vist créixer infinitat d'iniciatives a la xarxa en els últims dies- ha parat motors quant a espectacles en viu, com a mínim, fins passada Setmana Santa i comença, quinze dies després de les primeres mesures per aturar la propagació del coronavirus, a posar noves dates... amb l'esperança de complir-les.

Com descriu gràficament Joan Morros, responsable d'El Galliner, entitat que programa al Kursaal, Teatre Conservatori i Plana de l'Om, «xutem endavant» esperant que «en els millors dels casos» les noves previsions es puguin complir. Així, Manresana d'Equipaments Escènics, l'empresa que gestiona els teatres i El Galliner, anunciaven ahir que ja han pogut reprogramar una part de la vintena d'espectacles que s'havien suspès fins acabada la Setmana Santa. De moment, 10 tenen nova data (vegeu columna), entre els quals, les presentacions de nous treballs de la cantautora santpedorenca Anaïs Vila i el duet manresà Jo Jet i Maria Ribot i la proposta escènica berguedana El silenci dels telers, promoguda per la gironellenca Maria Casellas. Alguns muntatges s'han recol·locat ja la propera temporada i d'altres es faran el juny i el juliol, en un allargament inèdit del semestre.

Vuit espectacles, però, s'han hagut de cancel·lar: Els Ocells de la cia La Calòrica; el concert Stabat Mater amb l'OSV i la participació de l'Orfeó Manresà; el concert-entrevista a Núria Picas amb els cors Lutiana i la manresana coral Eswèrtia; el concert d'Esmeralda Grao del cicle El Club de la Cançó; l'espectacle del clown nord-americà resident a Europa des dels anys 80, Peter Shub. I els dos espectacles del cicle d'Imaginat, Pirates, bruixots i altres bitxos i Euphonia en clau de Fa. També, L'Ogre Verd, de l'Escola de Música de Sallent per la impossibilitat de fer assajos. Queden pendents Brel, le spectacle, que possiblement passi a ser el muntatge de l'edició del 2021 de la Francophonie a Manresa, i Set of Sets, que també serà molt probablement sigui el plat fort de la propera edició dels festival de dansa Batecs, també cancel·lat.



Maig i juny al Voilà!

El cafè-teatre Voilà! de Manresa, al carrer del Cós 74, també ha començat a reprogramar els concerts suspesos. La sala, expliquen els seus responsables Xavi Tristany i Emma Costa, ha traslladat els concerts previstos el març al maig i al juny (vegeu columna), mes en en el qual el local celebrarà onze anys. Els programats fins a meitat d'abril encara estan pendents de reubicar-se, també en espera de «com evolucioni la situació», i no descarten passar-los a la propera temporada. De fet, expliquen, «anem a cegues».