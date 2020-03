Adrià Salas crea «l'himne» del #Yomequedoencasa Festival

Adrià Salas, músic i cantant de La Pegatina, és el creador de 'Quédate en tu casa', l'"himne oficial" del festival en streaming #Yomequedoencasa. Salas la va compondre fa una setmana i ja es difon des d'aquest dimecres gratuïtament a les xarxes socials amb un videoclip on apareixen els setze artistes que hi han posat veu, com Arnau Griso, Carlos Sadness, Alba Reig, Rayden o Álvaro Soler. Amb un to i ritme alegres, la peça convida tothom a cuidar-se i quedar-se a casa mentre duri la quarantena pel coronavirus. Quant al festival virtual, el cap de setmana passat va celebrar la seva segona edició i ja ha anunciat que hi torna amb nous artistes els dies 26, 27 i 28 de març. Ja hi han actuat Ramon Mirabet, Sidonie i Amaral, entre altres.

'Quédate en tu casa' és obra d'Adrià Salas, amb producció de Tato Latorre, i el videoclip que l'acompanya, amb filmacions domèstiques de 16 artistes participants, ha estat realitzat per Chobichoba.

"Vaig composar la cançó fa una setmana amb la intenció que no fos meva. La vaig enviar corrent a Tato Latorre perquè la produís i vaig escriure al grup de whatsapp de l'#EnemigoInvisible per veure qui s'hi volia unir gravant-se des de casa seva", explica Adrià Salas sobre el procés col·lectiu que ha seguit la peça. "Uns dies després ens vam trobar amb un tema que s'ha fet de forma totalment desinteressada i on han participat 16 artistes 'top'", celebra el cantant i compositor.