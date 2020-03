Fer de la crisi una font d'oportunitats

Acostumats a rebre artistes vinguts d'arreu del món, aquests dies de solitud són estranys en dos dels espais més fructífers per a la creació artística i cultural de la Catalunya central. El Konvent, de Cal Rosal, i el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, estan tan buits com expectants resten a hores d'ara les seves ànimes, Pep Espelt i Roser Oduber, respectivament.

«És un moment per a un mateix», reconeix Oduber, que des d'El Forn de la Calç està acostumada des de fa anys a rebre creadors d'arreu del món a les seves instal·lacions. De cop i volta, el món s'ha aturat, la mobilitat ha quedat reduïda a la mínima expressió i la programació d'activitats ha entrat en mode repòs. I ella, que des de fa tants anys treballa incansablement per la comunitat des de la plataforma de l'art contemporani, té ara moltes hores per cultivar la seva faceta d'artista.

Pep Espelt és un altre personatge expansiu que ha fet del Konvent un lloc de pas obligat per als artistes, com li agrada presumir. No li falta raó: any rere any, s'ha anat bastint a Cal Rosal un projecte col·lectiu que dóna cabuda a l'expressió cultural sense lligams creatius. Sense amagar-se'n, reconeix que la nova situació els permet imaginar de nou tot el que ja tenien preparat. D'un problema, en fa una oportunitat.

Oduber i Espelt, El Forn de la Calç i el Konvent, són avui en dia dos espais sense vida. El virus els l'ha pres com ho ha fet amb la majoria dels àmbits de l'activitat humana. Però ja repensen com seran els seus espais el dia que puguin tornar a obrir les portes. La cultura no abaixa la guàrdia.