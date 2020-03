«Ho teníem tot a punt, però reconec que aquest abisme m'agrada molt»

? Tenien tota la programació de la temporada enllestida amb una agenda feliçment saturada de propostes sense caps de setmana lliures a partir del 4 d'abril. Un treball de llarg recorregut que s'ha fet fonedís en un obrir i tancar d'ulls. I, malgrat tot, Pep Espelt, amb un somriure trapella, confessa que «aquest abisme m'agrada molt». El director del Konvent -una instal·lació cultural polivalent bastida a les antigues dependències eclesials de la colònia tèxtil de Cal Rosal- encarna l'esperit «lliure i salvatge» d'un projecte acostumat a surfejar sobre «l'espontaneïtat» que defineix la seva línia editorial.

«No podem fer plans», admet Espelt sense mostrar excessiva preocupació: «tot ha saltat pels aires». Artistes internacionals, grups en gira, creadors en residència, ... tot s'haurà de cancel·lar o reprogramar. I sense data ni horitzó hi ha, ara per ara, un dels projectes que més il·lusionaven l'activista berguedà, la primera edició de l'escola de fotoperiodisme i l'exposició dels fotògrafs de la revista 5W previstes per al setembre. «Els professionals em diuen que no saben si demà podran treballar o si la seva publicació encara els voldrà», apunta.

En condicions normals, pel Konvent hi passarien aquests dies els integrants del col·lectiu de pensament crític Espai en blanc -amb la filòsofa Marina Garcés entre ells-, per preparar la primera activitat del curs. «Una estada de reflexió sobre nous formats de la cultura», indica Espelt d'una proposta que també queda sense forat a l'agenda. En canvi, qui sí s'estava aquests dies al Konvent és un músic neerlandès que va haver de sortir corrent cap al seu país.

«Molts espais culturals han deixat de fer residències de cop i volta i ja veurem quan tornaran a programar, això ens permetrà, gràcies a la nostra agilitat, poder acollir companyies que no tenen cabuda en altres llocs», reconeix Espelt, fent un paral·lel amb la situació que es va produir arran de la crisi del 2008. Amb el sentit lúdic de la vida que impregna cada racó del Konvent, el promotor cultural reconeix que «en aquests moments s'estan donant les condicions de llibertat salvatge per crear».