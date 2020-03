La Mostra d'Igualada emetrà 17 espectacles al canal de Youtube

La Mostra d'espectacles infantils i juvenils d'Igualada havia de començar aquest dijous, 26 de març, per omplir per 31è any consecutiu els escenaris de la capital anoienca. La fira, però, va ser un dels primers grans esdeveniments que van quedar suspesos quan la pandèmia va començar a afectar de ple a Catalunya. Per pal·liar aquesta absència, l'organització ha decidit crear el programa La Mostra a casa, que oferirà alguns dels espectacles previstos al seu canal de Youtube (bit.ly/lamostracasa).

Del divendres 27 al diumenge 29 de març, La Mostra a casa emetrà 17 espectacles, 2 espectacles resumits i 24 clips o entrevistes amb les companyies. Tot aquest seguit de projeccions estaran disponibles en uns horaris determinats que es podran consultar -com també les edats adequades per a cada proposta- a la pàgina web de La Mostra (mostraigualada.cat). Així mateix, els vídeos es mantindran una setmana al canal de Youtube per contribuir a fer més agradable el confinament a petits i grans.

Entre els 17 muntatges n'hi ha dos d'internacionals, The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha, de Little Soldier Produccions; i Full Circle, d'Avanti Display.

També es podran veure les obres Musicals pels més menuts, de Concerts pels més menuts; Full House, d'Eléctrico 28; La casa más pequeña, de Yarleku Teatro; Bloop!, de la Cia. Pep Bou; Donde van los cuentos, de Claroscuro Teatro; Conservando Memoria, d'El Patio Teatro; Viaje al fin de la noche, de Projecto 43-2; On vas Moby Dick?, del Centre de Titelles de Lleida; Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí, de La Negra; Ella balla, de Las Moskitas Muertas; Txema, The Postman, de Txema Muñoz; Yee Haw, de La banda de Otro; i Possê, de Sound de Secà.

En un horari més nocturn, perquè s'adrecen a un públic jove, es projectaran Degenérate mucho, de las XL; i Monster. De prop ningú és normal, de Tantarantana i Arsènic Creacions.

Els espectacles resumits que es podran veure són Geometria, de Roseland Musical; i Volatineros, de Nostraxladamus.

També s'emetran clips o entrevistes d'altres companyies, entre les quals Camí a l'escola, de Campi Qui Pugui; Orbital, de Farrés Brothers i cia.; Valentina Quàntica, de Cia. Anna Roca; Hamelí, de Xip Xap; i De cap per avall, d'Ambauka, que estrenarà en primícia el seu nou videoclip.