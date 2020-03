«Jane Eyre: una autobiografia» al Lliure i converses amb David Nel·lo i Almudena Grandes, propostes per avui

El Teatre Lliure continua amb la seva iniciativa d'oferir els seus espectacles a la xarxa. Després de les emissions on obert de 'Hamlet' i 'Renard o el Llibre de les bèsties', es podrà veure a partir d'aquest dijous i fins diumenge al canal de Youtube del Lliure, 'Jane Eyre: una biografia' dirigida per Carme Portaceli. Entre les propostes culturals online per aquest dijous, l'escriptora Almudena Grandes mantindrà una trobada amb lectors i David Nel·lo presentarà 'Les amistats traïdes' (Enciclopèdia), premi Sant Jordi 2019, acompanyat per Guillem Terribas, de la Llibreria 22. El Grup 62 ha organitzat una trobada per parlar de l'ofici d'escriure amb Montse Barderi i Gerard Quintana a través dels seus comptes d'Instagram.

Ariadna Gil protagonitza la versió teatral de la novel·la de Charlotte Brontë, 'Jane Eyre: una biografia' dirigida per Carme Portaceli i per la qual es va endur el Premi Butaca a la Millor actriu el 2017. Completen el repartiment d'aquesta producció els intèrprets Jordi Collet, Gabriela Flores, Pepa López, Joan Negrié, Magda Puig i Abel Folk, que va rebre també un Premi Butaca, en aquest cas, al millor Actor de repartiment (2017).

L'espectacle complet del Lliure es podrà veure en obert i de forma gratuïta des d'aquest dijous a dissabte a les vuit de la tarda i diumenge a les sis de la tarda, seguint els horaris habituals d'exhibició del Lliure. L'espectacle, en català, estarà subtitulat en castellà.

Almudena Grandes es trobarà amb els seus lectors a través a través de l'Instagram de Tusquets i de Planeta Libros. L'escriptora respondrà a les seves preguntes sobre el seu darrer llibre 'La madre de Frankenstein' i les seves altres obres.

David Nel·lo

Segueix la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra. Aquest dijous serà el torn de David Nel·lo que presentarà 'Les amistats traïdes' (Enciclopèdia), premi Sant Jordi 2019, acompanyat per Guillem Terribas, de Llibreria 22.

Per la seva part, el Grup 62 ha organitzat una trobada per parlar de l'ofici d'escriure amb Montse Barderi i Gerard Quintana a través dels seus comptes de Instagram.

Blackie Books ha anunciat que participarà al seu 'Taller de narrativa' l'escriptor Javier Peña, autor del llibre 'Infelices'. En concret, ha explicat l'editorial, parlarà de de l'anomenat "punt de vista", és a dir, qui explica una història, com ho fa i quines possibilitats ofereix. La trobada serà en directe a l'Instagram de Blackie Books.

L'escriptora i periodista Marta Grau presenta aquet dijous 'La música que sona quan acaba la cançó' al seu compte d'Instagram Live amb l'editor de la Rosa dels Vents Joan Riambau.

Dalí

La Fundació Dalí ofereix passejar pels passadissos i sales del Teatre-Museu de l'artista empordanès a Figueres a partir d'una visita virtual. La novetat és que l'usuari pot crear el seu itinerari com vulgui donant la sensació que "passeja" per l'equipament cultural que, des de fa més d'una setmana, està tancat. Aquest recurs virtual està disponible a la pàgina web del museu i es pot obrir des de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil.

Aquesta visita s'ha fet a partir de la plataforma nord-americana Matterport, una nova tecnologia que digitalitza els espais en 3D i una resolució de 4K. A més, la visita incorpora enllaços i continguts addicionals relacionats amb les obres d'art.

Música

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest dijous amb les actuacions de Apartamentos Acapulco, Roldán, Estrella Fugaz, Santi (autoescuela) i Ángel Calvo.

El festival Esperanzah! amb el cicle 'enCantados' van estrenar la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu. Aquest dijous serà el torn de Carmen Zapata, la directora artística del cicle Curtcircuit i de l'Associació MIM, que parlarà sobre el paper que juguen en l'actualitat les dones en la indústria de la música, i de Salva Racero, el excantant de Lax'N'Busto.