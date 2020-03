Concert d'Estopa, el nou cicle #CuarentenaESCAC i una trobada amb Bayona, propostes culturals d'avui

Estopa oferirà aquest divendres un concert des de casa, on repassaran "algunes de les seves cançons més estimades". L'actuació serà en directe a través del seu perfil oficial d'Instagram. Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga són els encarregats d'inaugurar aquest divendres el cicle #CuarentenaESCAC que l'escola de cinema ha impulsat per a la seva comunitat. El Teatre Lliure ha publicat, coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, un vídeo amb una quinzena d'actors i actrius, crítics i crítiques teatrals i abonats del teatre que reciten frases cèlebres d'obres universals. El cineasta català Juan Antonio Bayona protagonitzarà una trobada amb els espectadors en la iniciativa #NuestroCineNosUne.

Mentre duri el confinament, l'ESCAC ha elaborat un programa de Q&A amb professionals del sector audiovisual a com a complement de les classes online que s'estan realitzant. Al cicle #CuarentenaESCAC, hi participaran aquest divendres Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, però també hi estan programats Àlex i David Pastor, que presentaran la seva pel·lícula recent "Hogar", el guionista Borja Cobeaga, el director Javier Ruiz Caldera, l'especialista en plataformes, Elena Neira.

El cineasta català Juan Antonio Bayona és el protagonista aquest divendres d'una nova entrega de la iniciativa #NuestroCineNosUne de la Acadèmia de Cine i la seva Fundació que proposa trobades virtuals de cineastes amb els espectadors a les seves xarxes socials. Bayona conversarà amb els espectadors sobre la seva carrera i filmografia.

La distribuïdora Avalon va explicar a través de les seves xarxes socials que aquest divendres, el dia habitual d'estrenes cinematogràfiques, es podrà llogar durant 48 hores a Filmin "Matthias i Maxime" de Xavier Dolan. "Són dies complicats i volem posar el nostre granet d'arena per a que seguiu gaudint de les millors pel·lícules d'estrena, però des de casa", van destacar.

Adso Films també va anunciar que durant aquest temps d'incertesa oferirà llargmetratges que es podran gaudir sense cap cost durant quarantena i per un temps il·limitat.

Dia Mundial del Teatre

La celebració del Dia Mundial del Teatre coincideix amb tots els teatres del país tancats a causa de ''emergència sanitària. Per aquest motiu, davant la impossibilitat d'anar als recintes escènics, la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) ha animat a gaudir del teatre des de casa.

En aquest context, els Premis Max i la Fundació SGAE han animat a tots els "teatreros" i "teatreres" a explicar per què el teatre fa somiar i pujar un vídeo a les xarxes socials amb l'etiqueta #DiaMundialdelTeatro.

Joan Pera ha traslladat el missatge de l'ADETCA en el Dia Mundial del Teatre, a través de YouTube. Lluny dels actes públics d'altres anys, l'actor ha llegit des de casa un text emotiu que reconeix la duresa del moment ("avui, demà, i potser demà passat tampoc, no hi haurà teatre"), i assumeix que "aquest silenci forçat és dur". Amb ironia, Pera parla de la seva pròpia situació: "Per a actors veterans com jo, que ens condemnin a fer de senyor gran en situació de risc, a punt d'agafar un virus maleït... Aquest paper mai el sabrem fer". Però l'actor acaba amb un missatge d'optimisme. Tot plegat serà "només un moment, un malson" i "el teatre tornarà a ser la més bella, autèntica i real expressió del poble. Ens tornarem a trobar", s'acomiada.

Amb motiu del Dia Mundial del Teatre, el Teatre Lliure ha realitzat el vídeo "Et trobem a faltar, teatre. Fins ben aviat", que ha fet públic aquest divendres a les xarxes socials i a la pàgina web. Al vídeo, una quinzena d'actors i actrius, crítics i crítiques teatrals i abonats del teatre reciten frases cèlebres d'obres universals com "Hamlet" i "El mercader de Venècia" (William Shakesperare), "Casa de Nines" (Henrik Ibsen), "Lisístrata" (Aristòfanes), "La gata damunt la teulada de zinc calenta" (Tennessee Williams), "La casa de Bernarda Alba" (Federico García Lorca) i "La vida es sueño" (Calderón de la Barca); i d'altres més actuals que han passat pel mateix Teatre Lliure darrerament, com "Paisajes para no colorear" i "El quadern daurat", en cartell fins al passat 13 de març, quan es va iniciar el confinament.

Així mateix, el Teatre Lliure continua amb la iniciativa d'oferir els seus espectacles a la xarxa. Al canal de Youtube del Lliure, es podrà tornar a veure "Jane Eyre: una biografia" dirigida per Carme Portaceli aquest divendres a les vuit de la tarda. Ariadna Gil protagonitza la versió teatral de la novel·la de Charlotte Brontë, "Jane Eyre: una biografia" dirigida per Carme Portaceli i per la qual es va endur el Premi Butaca a la Millor actriu el 2017. Completen el repartiment d'aquesta producció els intèrprets Jordi Collet, Gabriela Flores, Pepa López, Joan Negrié, la bagenca Magda Puig i Abel Folk, que va rebre també un Premi Butaca, en aquest cas, al millor Actor de repartiment (2017).

Cirque du Soleil

La companyia Cirque du Soleil va anunciar aquest dijous la creació d'un nou espai web de contingut digital anomenat "CirqueConnect", que inclou contingut audiovisual provinent de les seves diferents propostes multimèdia. "En aquests moments en què les mesures per a combatre el coronavirus han suspès la possibilitat d'experimentar en viu, el Cirque du Soleil ha volgut apropar els seus continguts per a que els seus seguidors puguin gaudir-lo des de la comoditat de les seves llars", han explicat en un comunicat. Aquest divendres a les vuit de la tarda, CirqueConnect estrenarà un especial de 60 minuts, que reuneix alguns dels moments més especials dels espectacles "KURIOS - Cabinet of Curiosities", "O" i "LUZIA".

Literatura

Continua la proposta d'Òmnium Cultural de Literatura a Domicili amb converses entre un llibreter i un escriptor que presenta una obra. Aquest divendres serà el torn de la periodista Gemma Ruiz que parlarà de "Ca la Wenling" (Proa) amb la llibretera Fe Fernandez de L'espolsada.

Música

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", s'acaba aquest divendres amb Detergente Líquido, De los Santos, Jose Ignacio Martorell, Betacam i Pixel de Stael.

El festival Esperanzah! amb el cicle "enCantados" va estrenar la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu. Aquest divendres serà el torn de la multiinstrumentista i cantautora Magalí Sare.

Dalí

La Fundació Dalí ofereix des d'aquest dimecres passejar pels passadissos i sales del Teatre-Museu de l'artista empordanès a Figueres a partir d'una visita virtual. La novetat és que l'usuari pot crear el seu itinerari com vulgui donant la sensació que "passeja" per l'equipament cultural que, des de fa més d'una setmana, està tancat. Aquest recurs virtual està disponible a la pàgina web del museu i es pot obrir des de qualsevol ordinador i dispositiu mòbil. Aquesta visita s'ha fet a partir de la plataforma nord-americana Matterport, una nova tecnologia que digitalitza els espais en 3D i una resolució de 4K. A més, la visita incorpora enllaços i continguts addicionals relacionats amb les obres d'art.

La Fundació 'la Caixa' oferirà una programació especial de continguts digitals per les properes setmanes a les xarxes socials de CosmoCaixa amb la iniciativa #UnaFinestraALaCiència. Projeccions com les que es poden veure a l'àmbit Kosmos de la Sala Univers de CosmoCaixa, una conferència de l'astronauta Luca Parmitano (ESA) i càpsules de petites lliçons d'Astronomia des de la finestra seran algunes de les propostes destacades.

Ioga per a tota la família

Per la seva part, Mamen Duch, autora de "Relaxacions", fundadora de @yoguikids i mestra de ioga per a nens i nenes des del 2008 oferirà una sessió de ioga per a tota la família a dos quarts de dotze des del seu perfil d'Instagram.