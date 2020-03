Entitats manresanes conviden la ciutat a sortir als balcons l' d'abril per cantar "Corren" de Gossos

"Manresa serà un clar" és el títol de la iniciativa conjunta que una trentena d'entitats manresanes han impulsat per al dimecres, 1 d'abril, perquè la ciutat escolti i canti des de finestres, balcons o terrats la cançó "Corren" del quintet manresà Gossos.

El dia 1 d'abril, a les 12.27 h, els manresans i manresanes estan convidats a sortir als terrats, finestres o balcons de casa seva amb un aparell de ràdio convencional i sintonitzar qualsevol d'aquestes 5 emissores: Ràdio Manresa (95.8 FM) (1539 AM), Cadena Dial (106.8 FM), 40 Principals (91.7 FM) o 40 Clàssics (100.6 FM). A les 12:27 h en punt es podrà escoltar per aquestes emissores la popular cançó de Gossos, que tothom podrà cantar a l'uníson.

La iniciativa, nascuda d'El Galliner, s'està estenent aquests dies ràpidament per associacions de la ciutat, a hores d'ara una trentena, però es preveu que se n'hi afegeixin més fins dimecres.

En aquests moments potser hi ha moltes llars de la ciutat que ja no disposen del tradicional transistor però, com avisen els organitzadors, caldrà buscar-lo perquè no es recomana sintonitzar les emissores des del mòbil, ja que produeix efecte 'delay' (retard).

Doble objectiu de la iniciativa

Aquesta iniciativa té un doble objectiu. D'una banda, lúdic: trencar la rutina i passar-s'ho bé cantant la mateixa cançó tanta gent de forma simultània a tota la ciutat. I de l'altra, social: que la gent, malgrat estar aïllada a casa, sigui conscient que forma part d'una comunitat i que organitzacions i entitats són capaces d'organitzar-se per fer mascaretes, ajudar els més desafavorits... o fer activitats divertides com ara cantar.

Aquest experiment musico-social, expliquen, del qual no es tenen referències -com a mínim en una ciutat de 76.000 habitants com Manresa- és un repte. En tot cas, és una oportunitat per posar a prova la participació ciutadana.

En funció de la resposta del proper dimecres, hi hauria la possibilitat de repetir l'experiència amb música d'altres grups o cantants bagencs. En definitiva, "Manresa serà un clam" ser un gra de sorra per fer més suportable el confinament. Una acció curta però intensa.

Cantar primer al balcó i compartir-ho després a les xarxes

L'acció tindrà dos moments: cantar la cançó al terrat però amb la idea de fer un recull gràfic de l'experiència. De manera que les entitats conviden tothom a etiquetar l'acció amb el hashtag #manresaseràunclam i compartir fotos, vídeos i àudios a les xarxes socials perquè "construir un retrat de l'acció a tota la ciutat".

Entitats adherides fins ara:

Amics de l'Art Romànic del Bages

Agrupació Cultural del Bages

Associació cultural El Galliner

Associació de puntaires de Manresa

Casal Cultural Dansaires manresans

Centre d''Estudis del Bages

Club de la Cançó

Col·lectiu Una Altra Educació És Possible

Coral Eswèrtia

D'Arrel

Delegació Bages de la Institució Catalana d'Història Natural

El CAE

Esclat Música

Escola L'Espill

Escola Olga Roig

Estudi de Folk

Foto Art

Fundació i Turisme i Fires de Manresa

Fundació La Xarranca

Imagina't

La Crica

Orfeó Manresà

Sala Els Carlins

Teatre Mòbil

FUB

Pessebre Vivent del Pont Llarg